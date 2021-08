구광모 LG 회장 상반기 보수 65억7900만원…"상여 43.7억원"

[아시아경제 정현진 기자] 구광모 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 95,300 전일대비 1,300 등락률 +1.38% 거래량 456,696 전일가 94,000 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 LG, 2분기 영업이익 6117억원…전년동기대비 75%↑車도둑 막고, 갇힌 아이 구하고…LG 전장의 미래 close 그룹 회장이 상반기에 보수 65억7900만원을 받았다.

17일 공시된 LG 반기보고서에 따르면 구 회장은 올해 1월부터 6월까지 급여(기본급 및 역할급) 22억1100만원, 상여 43억6800만원 등 총 65억7900만원을 수령했다. 이는 지난해 상반기(총 58억2400만원)와 비교하면 약 13% 오른 것이다.

LG 측은 "임원보수 규정에 의거해 급여는 직급과 직무, 역할의 중요성 등을 종합적으로 고려했다"면서 "상여는 대내외 불확실성 등 어려운 경영환경 속에서도 달성한 실적 성과와 장기적 관점에서 사업 경쟁력 제고 기여 등 계량·비계량 지표를 평가해 산출했다"고 설명했다.

권영수 LG 대표이사 부회장은 상반기 급여 8억7100만원, 상여 17억2000만원 등 총 25억9100만원을 받았다.

그 외에 홍범식 사장은 상반기에 급여 4억7600만원, 상여 5억3000만원 등 총 10억500만원을 받았다. 이방수 사장은 7억2900만원을 수령했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr