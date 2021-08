아시아나항공, 2분기 영업익 949억원…"화물 부문 매출 견인"

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 18,100 전일대비 500 등락률 -2.69% 거래량 1,033,850 전일가 18,600 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 코로나19 확진자 급증에도 날아오른 항공주"마일리지로 가전제품 구매" 아시아나-삼성전자 반짝 이벤트아시아나, 美체리 수송 수익성 '쑥쑥'…"올해 5000톤 예정" close 은 별도 재무제표 기준 올해 2분기 949억원의 영업이익을 기록했다고 17일 공시했다.

영업이익은 전년 동기 대비 17.5% 줄었지만 같은 기간 매출액은 14% 늘어난 9335억원을 기록했다. 당기순이익은 634억원으로 45% 감소했다.

아시아나항공은 2분기 매출액 증가의 주요 요인으로 화물 부문 매출 증가를 꼽았다. 화물 사업 매출은 전년대비 11% 증가한 7082억원을 달성했다. 이는 분기 기준으로 역대 최대 실적이다. 지역별로는 미주, 동남아, 일본 노선이 전년대비 각각 13%, 33%, 23% 증가해 화물 매출 호실적을 견인했다.

아시아나항공은 기존 화물기 이외 A350 개조 화물기를 화물 주력 노선에 투입하고 여객기 벨리카고(여객기 하부 화물칸) 영업도 확대하는 등 화물 매출 극대화를 위한 전사적 노력을 기울이고 있다. 화물 주요 운송품목으로는 ▲IT 및 전자기기 부품 ▲전자상거래 수출품 등 전통적 국내기업 수출품목과 진단기기, 마스크 등 의료용품 운송이 늘어나고 있다.

또한 신선식품 운송도 적극적으로 나서 미주 지역 체리 약 5000t과 미국산 계란 7000t을 운송하는 등 비수기 매출 확대에 기여했다.

여객부문은 국내 여행객 수요 증가에 따른 국내선 매출이 전년 동기 대비 101% 상승한 645억원을 달성했다. 백신 접종율 증가에 따른 국제 관광시장 회복에 대비해 시장 상황을 면밀히 모니터링하고 국제선 노선 현황을 점검한다는 방침이다.

아시아나항공 관계자는 "코로나19로 인해 전세계 항공업계가 어려운 와중에 흑자를 달성한 것은 무급휴직과 임금반납을 이어가고 있는 임직원의 헌신적인 노력 덕분"이라며 "트래블 버블 시행과 백신 접종율이 증가하고 있는 만큼 여행 수요 재개에 대비해 만반의 준비를 다할 것이다" 라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr