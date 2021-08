최재형측 "여론조사 왜곡에 이의신청…경선도 '역선택 방지' 필요"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장 측이 한 여론조사 결과에 대해 유감을 표했다.

17일 최 전 원장 캠프의 박대출 전략총괄본부장은 '여론조사의 문제점' 브리핑을 열고 한국사회여론연구소(KSOI)가 실시한 여론조사에 대해 "중앙선거여론조사심의위원회에 이의신청 절차를 밟을 것"이라고 밝혔다.

KSOI가 전일 공개한 '차기 대선 후보 적합도'에는 10명의 후보가 이름을 올렸으나 최 전 원장은 제외됐다. 이번 조사는 TBS 의뢰로 13~14일 전국 만 18세 이상 1007명을 대상으로 실시됐다.

이에 대해 KSOI는 "'차기 대선 후보 적합도'에 표기되는 후보 10인은 직전 회차 조사의 '범진보권', '범보수권' 후보 적합도에서 각각 상위 5위까지의 후보를 모아 본 문항 보기를 구성한다"며 "직전 25회차 조사(8월 6~7일)에서 최재형 후보는 범보수권에서 원희룡 후보에 이어 6위를 차지하였으므로, 이번 26회 조사 여/야 차기 대선 후보 적합도 보기에서 제외됐다"고 설명했다.

다만 최 전 원장 측은 이를 이해할 수 없다는 입장이다. 이규양 공보특보는 "그동안 거의 대부분의 조사에서 여·야 후보 중 4강을 형성했던 최재형 후보를 제외한 것은 이해할 수 없고 전례도 없다"며 "여론조사가 선거에 큰 영향을 미치는 상황에서 왜 이렇게 자의적인 조사를 하는가. 과연 배경은 없는가"라고 비판했다. 최 전 원장은 KSOI 직전 25회차 '차기 대선 후보 적합도'에서도 4위를 차지했다.

최 전 원장 측은 여론조사 역선택 문제점도 꼬집었다. 박 본부장은 "이번 KSOI 범보수 차기 대선 후보 적합도 조사결과에서 응답자 1007명을 보면 국민의힘 지지자 388명, 범여권 열린민주당(73명), 더불어민주당(319명), 정의당(34명) 지지 응답자 수가 426명이고, 1주 전 조사를 보면 1004명 중에서 국민의힘 지지자가 336명, 민주당(367명), 열린민주당(81명), 정의당(32명) 등 범여권 지지자가 480명이다"라며 "범보수 차기 대선 주자를 묻는 질문에 심각한 역선택이 벌어지고 있다. 한일 축구를 앞두고 일본 사람들한테 한국 국가대표를 뽑아달라고 하는 것과 같다"고 지적했다. 이어 박 본부장은 "국민의힘 여론조사에서도 반드시 역선택 방지 조항이 필요하다"고 강조했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr