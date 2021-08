정영애 장관 "위안부 피해 왜곡 지속…역사 규명·연구·활동 확대"

김학순 할머니 피해 증언 30주년, '기림의 날' 온라인 기념식 개최

"보편적 인권문제로 확산하기 위해 다양한 기념사업 추진할 것"

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 8월14일 일본군 위안부 피해자 '기림의 날'을 맞아 온라인으로 기념식을 연다. 여가부는 역사적 사실을 규명하고 전세계에 알리는 연구·활동 지원을 이어가겠다고 밝혔다.

8월14일은 고 김학순 할머니가 1991년 ‘위안부’ 피해 사실을 처음으로 공개 증언한 역사적인 날로, 정부는 2017년부터 국가 기념일로 지정해 매년 기념하고 있다. 올해 기념식은 김학순 할머니 증언 30주년의 의미를 살려 '함께 지켜온 30년, 세상을 변화시킬 당신과 함께'를 주제로 사전 제작한 기념식 영상을 송출하는 온라인 행사로 열린다.

문재인 대통령은 영상메시지를 통해 "과거의 아픔에 머물지 않고 더 나은 세상을 위해 노력하신 할머님들의 헌신에 경의를 표하며, 정부는 피해자 중심의 문제해결이 이루어질 수 있도록 역할을 다할 것"이라고 강조했다.

정영애 여가부 장관은 기념사에서 "지난 30년간 우리가 일본군‘위안부’ 문제의 해결과 전쟁 중 성폭력과 같은 여성인권 침해가 다시는 일어나지 않도록 부단히 노력해왔음에도 불구하고 최근 국내외에서 일본군 위안부 피해의 역사를 부정·왜곡하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다"고 말했다.

이어 "피해자 분들의 명예회복과 더불어 역사적 진실을 밝혀내고 올바른 역사를 후세에 교육해야 할 정부의 역할이 막중함을 느낀다"며 "‘위안부’ 운동 30년의 성과를 바탕으로 ‘위안부’ 문제 해결의 방향성을 깊게 고민하고 보편적 인권문제로 확산하기 위해 다양한 기념사업을 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

정 장관은 "이러한 역사가 되풀이 되지 않도록 역사적 사실을 규명하고 전 세계에 알리기 위한 연구와 활동에 지원을 아끼지 않겠다"며 "일본군‘위안부’ 문제연구소를 통해 피해 사실의 조사·연구를 심화하고 사료, 유물, 증언 등 귀중한 역사적 자료와 기록물이 훼손되지 않도록 수집·보존해 평화로 나아가는 역사의 이정표로 삼겠다"고 말했다.

정 장관은 "교육용 영문콘텐츠의 한·미 동시 공개에 이어 일본군 위안부 피해자 관련 전시를 전세계에서 관람할 수 있도록 온·오프라인으로 개최할 예정"이라며 "국내 피해자 증언집의 영문 번역서 출간을 지원하고, 인도네시아와 동티모르 피해자 증언집을 국문으로 제작하는 등 일본군 ‘위안부’ 문제에 대한 국제사회의 공감대 향상에도 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

이날 기념식은 첫 증언 이후 30년간 이어진 연대와 실천, 미래를 위한 희망을 표현한 주제 영상, 청소년들이 창작한 도서 낭독과 합창으로 구성된 기념 공연 등 순으로 진행된다. 일본군 위안부 문제 해결을 위해 함께 해온 시간을 돌아보고 미래세대가 그 기억을 함께하고 변화시켜 나가겠다는 참여와 연대의 메시지를 전한다.

일본군 위안부 문제연구소는 영문 웹진 '결'을 개간해 그간 국문으로 제공돼왔던 ‘위안부’ 관련 자료 해설과 논평, 좌담, 에세이 등을 번역해 온라인으로 제공한다. 위안부 문제 관련 역사적 사실을 입증할 수 있는 일본군, 정부, 유엔의 공문서 등 총 150여 건의 주요 역사자료를 교육용 영문 콘텐츠로 제작해 8월13일 한국과 미국에서 동시에 공개한다.

