대선출마 선언 후 몸풀기 나선 심상정, 尹·李 향해 직격

윤 "준비 많이 부족한 것 같아"

이 "이재용 사면 불가 얘기했다가 가석방 거들어…'이재명은 합니다'가 아니라 '하다가 맙니다' 될 수 있어"

[아시아경제 오주연 기자] 대선 출사표를 던진 심상정 정의당 의원이 13일 본격적인 몸풀기에 나섰다. 심 의원은 부동산 정책 방향을 제시하는한편 여야 유력 대선주자로 꼽히는 윤석열 전 검찰총장과 이재명 경기지사를 향해 견제구를 던졌다.

심 의원은 오전 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 나와 "지금 정치가 가장 중심에 둬야 할 과제는 기후 위기 극복, 불평등 해소"라면서 "시대전환의 정치를 시작하겠다"고 말했다.

그는 먼저 부동산 정책에 대해선 "첫째로는 토지 공개념, 두 번째로는 주거 안심사회를 구축해야 한다"고 강조했다. 심 의원은 "공공자산(토지)을 어떤 원칙을 갖고 운영할 거냐, 이걸 좀 더 명확하게 국민들 속에 재합의를 해야 한다고 본다"면서 "그래서 토지 초과 이득세 법안을 냈다. 개인과 기업이 필요한 토지는 소유할 수 있는데 시세 차익을 노린 토지 소유는 과세를 통해 철저하게 차단하겠다는 게 핵심"이라고 말했다.

윤 전 총장과 이 지사를 향해선 직격타를 던졌다.

심 의원은 윤 후보에 대해 "그동안에 시민들을 만나고 대선 후보로서 활동하시는 모습을 보면서, 좀 준비가 많이 부족한 거 아닌가 이런 국민들의 걱정이 많은 것 같다"며 "이준석 대표가 원래 시험 쳐서 검증하는 걸 좋아하시는데, 윤석열 후보님만큼은 좀 시험을 꼭 한번 치셨으면 좋겠다"고 말했다.

이 지사에 대해선 이재명 삼성전자 부회장 가석방 입장 변경을 지적했다.

심 의원은 "그동안 잘해오셨는데 최근에 보면 더불어민주당의 보유세 후퇴나 이런 거에 대해서 침묵하고 계신다"며 "또 원래 이 지사가 지난 촛불정국에서 이재용 구속, 사면 불가 이야기 하셔서 뜨셨다. 그런데 이제 이번에는 오히려 가석방을 거드는 편에 섰다"고 꼬집었다.

그는 "이제 부자 몸조심 하시는 게 아닌가"라면서 "그렇게 하시면 '이재명은 합니다'가 아니라 '이재명은 하다가 맙니다' 이렇게 될 수도 있다"고 비판했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr