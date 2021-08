한국은행 광주전남본부, 중소기업 '추석 명절 특별자금' 지원

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국은행 광주전남본부(본부장 김윤기)는 자금 성수기인 추석을 맞아 광주·전남지역 소재 중소기업의 자금 조달 원활화를 위해 200억원 규모의 ‘추석 명절 특별자금’을 지원한다고 12일 밝혔다.

지원대상은 오는 18일부터 내달 17일까지 광주·전남지역 소재 업체*에 대해 금융기관이 취급한 대출이다.

단, 부동산업, 유흥업 등 대출제외 업종에 속한 업체와 변호사업, 변리사업, 공인회계사업, 세무사업, 병원 및 의원 등 전문업종은 제외된다.

지원기간 중 금융기관이 취급한 만기 1년 이내 운전자금대출*의 일부(최대 50% 이내에서 비례 배분)를 저리(2021년 8월 현재 연 0.25%)로 금융기관에 지원한다.

업체당 3억원(금융기관 대출취급액 기준 6억원) 이내다.

한국은행 광주전남본부 관계자는 “이번 조치가 자금 성수기인 추석을 맞아 지역 내 자영업자 및 중소기업의 자금난 완화 및 금융비용 절감에 기여할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr