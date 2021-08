"尹 대통령 되면 지구 뜬다"는 이준석에…곽상도 "특정 후보 도우려는 건 아니기를"

[아시아경제 김소영 기자] 곽상도 국민의힘 의원이 이준석 대표의 과거 발언을 두고 "지금껏 해 온 일들이 특정 후보를 도우려는데서 비롯된 것이 아니기를 바란다"고 일갈했다.

곽 의원은 11일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "(유튜브에서) 이준석 대표가 유승민 후보를 대통령 만들려고 대표에 출마한 것이라고 발언했다고 한다"며 이같이 밝혔다.

이어 "대선 후보는 당원들과 민심에 의해 결정되는 것이지 대표가 좌지우지할 것은 아니다"라고 선을 그었다.

곽 의원이 공유한 기사에 따르면 앞서 이 대표는 당대표 후보였던 지난 3월6일 대구 매일신문 유튜브 채널 '매일신문 프레스18'에 출연해 "안철수 국민의당 대표가 서울시장되고 윤 전 총장이 대통령이 되면 어떡할 거냐"는 질문에 "(두 사람이 당선되면) 지구를 떠야지"라는 농담 섞인 대답을 내놨다.

그러면서 "난 문재인이 대통령이 되면 이민 가겠다고 한 사람이다"라고 덧붙였다. 또 "윤 전 총장이 '너 와라' 하면 어떡할 것이냐"고 묻자 이 대표는 "난 대통령 만들어야 할 사람이 있다니까요. 유승민. 내가 당권을 잡을 거야"라고 말하기도 했다.

앞서 이 대표는 지난 2019년 12월 '여성신문TV'에 출연해 "(21대 총선을 앞두고 있는데) 21대 국회에 바라는 점은 무엇인가"를 묻는 진행자의 질문에 "21대 국회에서 내가 있는 당(바른미래당)이 압승해 나중에 유승민 대통령 만들고"라는 답을 내놓기도 했다.

일각에선 이 대표의 이 같은 과거 발언을 두고 윤 전 총장과의 갈등은 예고된 것이 아니었냐는 해석이 나온다. 최근 윤 전 총장과 이 대표는 '지도부 패싱' 논란을 두고 신경전을 벌여왔다. 이에 11일 윤 전 총장은 국민의힘 재선의원 간담회를 마치고 "이 대표와 그동안 잘 소통해왔고 갈등 관계로 비치는 것이 저로선 이해가 안 된다"며 "최근까지도 이 대표와 만나기도 하고 전화 통화도 하면서 소통을 했다"고 해명했다.

이어 자신의 인스타그램을 통해 "각자 입장에서 말하는 거 다 담아두고 하면 어떻게 정치 하겠느냐"며 "억측과 객관적 사실관계 없는 갈등설은 저로서 이해가 안 된다"고 밝혔다. 그러면서 '닭다리까지 양보한 사이'라는 해시태그와 함께 이 대표와 손 잡고 걷는 사진을 공개하며 불화설을 일축했다.

