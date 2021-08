포항시, 코로나19 확산에 실내체육시설 특별점검

신고 체육시설 794개소, 자유업종 실내체육시설 139개소 대상

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 포항시는 지난 6일부터 코로나19 확산 차단을 위해 헬스클럽 등 관내 신고 체육시설 794개소 및 요가·스피닝 등 자유업종 실내체육시설 139개소를 대상으로 특별 점검<사진>을 시행하고 있다고 11일 밝혔다.

이번 특별 점검은 지난 7월 초부터 현재까지 수도권을 중심으로 국내 일일 신규 확진자가 네 자리수로 연속 발생함에 따른 것이다.

포항시는 기본 방역수칙 준수 여부와 샤워실 이용금지, 면적당 이용인원 제한, 종목별 이용시간 제한 준수 등 거리두기 3단계에 추가된 방역수칙 위반 여부를 중점적으로 점검한다.

김신 포항시 새마을체육과장은 "거리두기의 장기화로 일반시민들의 피로감이 커지고 있으나, 늘어가는 포항시 코로나 확산을 차단하기 위해 선제적으로 민간체육시설에 대해 집중점검을 실시하게 됐다"고 특별점검 배경을 설명했다.

