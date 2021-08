개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감

3243대 마감…코스닥은 1050대 지켜

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 전날 대비 소폭 하락하며 약보합 마감했다. 개인 투자자들이 한 달 만에 1조5000억원 넘게 순매수를 이어가는 한편 기관투자자들도 장 막판 매도폭을 축소한 영향으로 보인다.

10일 코스피는 전날보다 0.53%(17.23포인트) 떨어진 3243.19에 마감했다. 3272.44로 강보합 출발한 이후 낙폭을 키워갔다. 오후 한때 전날 대비 0.86% 하락한 3232.46까지 내려앉기도 했다. 하지만 낙폭을 점차 축소하며 3240대로 장을 마친 것이다.

코스피 시장에서는 개인투자자 홀로 순매수를 보였다. 총 1조5433억원어치를 사들이며 지난달 9일 1조8006억원 이후 하루 최대 순매수를 기록했다. 외국인과 기관은 각각 6382억원, 3833억원어치를 순매도했다. 기관투자자들은 오후 3시께 순매도 규모를 4459억원까지 늘렸지만 장 마감까지 순매도 규모를 다시 감소시키는 모습을 보였다.

대부분의 업종이 하락했다. 은행 업종의 낙폭이 -7.63%로 압도적으로 컸다. 이어 음식료품(-1.91%), 금융업(-1.45%), 전기·전자(-1.35%) 등의 순서였다. 의약품(5.36%), 의료정밀(4.30%), 증권(0.16%) 등은 상승했다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 하락했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 3,500 등락률 -3.02% 거래량 5,387,807 전일가 116,000 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close 의 낙폭이 -3.02%로 가장 컸다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 2,000 등락률 -2.32% 거래량 1,669,844 전일가 86,200 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다빨라진 순환매 '사물놀이 장세' 투자법은? close (-2.32%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 1,300 등락률 -1.60% 거래량 20,300,106 전일가 81,500 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 ‘D-1’ 개봉 앞둔 '갤럭시 언팩'… 폴더블로 스마트폰 왕좌 다질까?삼성전자, 자립준비 청소년 위한 '삼성 희망디딤돌' 전북센터 개소하락 전환 코스피…"연기금 지속 매도에 투자심리 보수적" close (-1.60%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 1,500 등락률 -1.01% 거래량 2,068,560 전일가 148,000 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close (-1.01%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 2,000 등락률 -0.90% 거래량 495,664 전일가 221,000 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close (-0.90%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 446,500 전일대비 1,000 등락률 -0.22% 거래량 461,054 전일가 447,500 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 네이버, 주식교환 방식으로 카페24 지분 14.99% 인수 네이버 지분 인수 소식에 카페24 52주 신고가... 앞으로 상승할 관련주는?강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 close (-0.22%) 등의 순서였다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 71,400 전일대비 7,100 등락률 -9.04% 거래량 26,257,992 전일가 78,500 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 넷마블, 카카오뱅크 주식 600만주 4300억원에 팔았다“카카오뱅크” 상장! 챙겨야 할 핵심주!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 -9.04% 떨어지며 시총 11위로 밀려났다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 947,000 전일대비 38,000 등락률 +4.18% 거래량 521,174 전일가 909,000 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]마이크로디지탈, SK바이오사이언스에 백신용 배양액 공급 부각 강세강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close (4.18%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 800,000 전일대비 22,000 등락률 +2.83% 거래량 401,691 전일가 778,000 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close (2.83%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 4,000 등락률 +1.50% 거래량 452,831 전일가 266,000 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]마이크로디지탈, SK바이오사이언스에 백신용 배양액 공급 부각 강세강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위 close (1.50%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 852,000 전일대비 6,000 등락률 +0.71% 거래량 182,225 전일가 846,000 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세LG화학 中 배터리소재공장, 재생에너지로만 가동기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 close (0.71%) 등은 상승했다.

코스닥 지수는 전날 대비 0.75%(7.93포인트) 하락한 1052.07에 마감했다. 역시 1060.90으로 강보합 출발한 이후 장 초반부터 하락세로 전환했다. 오전 한때 1%넘게 빠지며 1040대까지 주저앉기도 했다.

코스피와 마찬가지로 코스닥 시장에서도 개인 홀로 순매수를 보였다. 총 2311억원으로 전일 4490억원 대비 규모는 절반 수준으로 줄었다. 반면 외국인과 기관은 각각 1104억원, 1047억원어치를 순매도했다.

거의 모든 업종이 떨어졌다. 인터넷 업종의 하락폭이 -4.95%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(-2.35%), 오락·문화(-2.18%), 비금속(-2.14%), 운송장비·부품(-1.66%) 등의 순이었다. 섬유·의류(0.59%), 의료·정밀기기(0.40%), 제약(0.25%) 등의 업종만 소폭씩 올랐다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 85,100 전일대비 3,000 등락률 -3.41% 거래량 258,802 전일가 88,100 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래 close 의 낙폭이 -3.41%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,650 전일대비 800 등락률 -2.19% 거래량 917,712 전일가 36,450 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환 close (-2.19%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 160,300 전일대비 1,500 등락률 -0.93% 거래량 107,248 전일가 161,800 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close (-0.93%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 140,200 전일대비 1,100 등락률 -0.78% 거래량 167,667 전일가 141,300 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close (-0.78%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 113,400 전일대비 200 등락률 -0.18% 거래량 477,240 전일가 113,600 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close (-0.18%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 313,100 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 498,937 전일가 313,600 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]에코프로, 보유 계열사 지분 3.3조…에이치엔 지분스왑 기대기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close (-0.16%) 등의 순서였다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 83,700 전일대비 1,100 등락률 +1.33% 거래량 1,723,679 전일가 82,600 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close (1.33%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 71,600 전일대비 800 등락률 +1.13% 거래량 1,019,795 전일가 70,800 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래 close (1.13%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 70,300 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 291,409 전일가 70,200 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합세…장중 3270선 거래 개인 순매수 확대… 코스피 상승 전환기관·외국인 순매도…코스피 장 초반 3250선 거래 close (0.14%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 418,000 전일대비 100 등락률 +0.02% 거래량 43,396 전일가 417,900 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close (0.02%) 등은 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr