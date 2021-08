"아이 아빠가 종교의식 한다며 5살 아들 폭행"…배에 선명한 '피멍'

"가슴과 배 전체가 멍 가득했다" 친모 靑 청원

"피해 입은 아이 분리 불안 증세 보여"

"사이비종교, 미신 심취한 저들 철저히 조사해 달라"

[아시아경제 임주형 기자] 친부가 '종교 의식'을 행한다는 이유로 5살 아이에게 피멍이 들 때까지 잔혹한 폭행을 가했다는 주장이 제기돼 충격을 주고 있다.

9일 청와대 국민청원 게시판에는 '종교의식을 행한다며 5살에 불과한 아이에게 무자비한 폭행을 가했다'는 제목의 청원이 올라왔다.

자신을 피해 아동의 모친이라고 밝힌 청원인 A 씨는 "아이 아빠가 시댁 가족과 사전에 모의한 뒤, 친모인 제게 거짓말을 하고 아이를 절에 데려가 큰고모의 주도 아래 종교의식을 행한다는 이유로 5살 아이에게 폭행을 가했다"며 "그 절은 일반 사찰이 아닌 주거용 빌라에 위치한 곳으로 등록되지 않은 불법건축물"이라고 밝혔다.

이어 "(남편과) 최근 절에 자주 방문했는데, 그곳이 평범한 곳이 아님을 알았기에 혹여나 아이에게 무슨 일이 생긴 게 아닐지 걱정이 됐다"며 "만삭인 몸으로 그곳을 찾아가려 했지만 주소가 나오지 않는 곳이어서 아이 안전에 대한 두려움에 안정을 찾기 어려웠다"라고 토로했다.

그러면서 "마냥 집에 오기만을 기다릴 수 없어 만삭의 몸으로 일단 택시를 타고, 기사님과 지도를 통해 (절에) 찾아가 한 시간 만에 근처에 도착했다"며 "법당 한쪽에 엎드려있던 아이를 일으켜 안고, 못 가게 잡는 큰 시누이의 손을 뿌리치고 집에 데려왔다"고 설명했다.

A 씨는 "아이를 씻기려고 옷을 벗겼는데 가슴과 배 전체가 빨간 멍으로 가득하더라"라며 "왜 그런 거냐고 물어보니 아이가 '큰 고모가 누우라고 한 다음 주먹으로 계속 때려서 너무 아팠고 눈물이 나와서 우는데 아빠가 두 손을 붙잡았다'면서 울었다"라고 전했다.

이와 관련, 자신을 청원인의 지인이라고 밝힌 한 누리꾼은 온라인 커뮤니티를 통해 피해 아동의 몸을 찍은 사진을 게재하기도 했다. 누리꾼이 올린 사진을 보면, 아이의 복부부터 가슴으로 이어지는 신체 부위에 붉은 피멍이 맺혀 있다.

A 씨에 따르면, 아이는 폭행 당시 상황에 대해 '옆에 있던 스님이 목탁을 두드리며 노래를 불렀고 작은 고모도 (상황을) 보고 있었다'는 취지로 설명했다.

이에 대해 A 씨는 "아이 아빠와 큰고모는 종교의식을 행한다는 이유로 5세에 불과한 아이에게 무자비한 폭행을 가했고, 아이는 전치 2주 진단을 받았다"며 "이전과 달리 엄마인 저와 떨어져 있는 것을 몹시 불안해하는 분리 불안 증상까지 보이고 있다. 밤중에 자다가 갑자기 일어나 오열을 하거나 이전에는 하지 않았던 소변 실수를 하기도 한다"고 아이의 정신 건강 상태를 전했다.

그러면서 "아이들은 건강하고 안전할 권리가 있다"며 "이러한 끔찍한 아동학대 사건이 반복되는 일이 없도록 사이비종교와 미신에 심취한 저들을 철저히 조사하여 강력하게 다스려주길 바란다"고 촉구했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr