오비맥주, 윤제균 감독 첫 CF '진짜 멋진 여름 맥주 광고' 공개

[아시아경제 임혜선 기자] 오비맥주 카스가 신규 TV 광고 '진짜 멋진 여름 맥주 광고’를 9일 공개했다.

카스의 이번 광고는 여름휴가를 연상시키는 일반적인 ‘여름 맥주 광고’의 공식에서 벗어나, 치열하고 묵묵하게 현실을 사는 청년들의 모습을 담았다. 아름다운 해변에서 모델들이 맥주잔을 부딪치는 장면 대신, 무더위 속에서 최선을 다하며 일상을 지키는 MZ세대 청년들이 등장한다. ‘진짜 멋진 여름 맥주 광고’는 이들의 땀과 열정 어린 모습을 통해 지친 국민들에게 응원의 메시지를 전한다.

이번 광고는 영화 ‘국제시장’ 등을 연출한 윤제균 감독의 첫 CF 작품이다. 윤제균 감독은 팬데믹에 폭염까지 더해진 올 여름, 어려운 상황에서도 각자의 자리를 지키며 쉼없이 정진하고 있는 우리 국민들에게 응원을 보내고자 카스와 함께했다.

한편 카스는 진정성이 담긴 광고를 통해 MZ세대와의 소통을 이어나가고 있다. ‘올뉴카스, 진짜가되는시간(Time To Be Real)’ 캠페인 광고에서는 오스카 수상 배우 윤여정을 통해 카스 투명병처럼 자신의 모습 그대로를 솔직하게 보여주자는 메시지를 전달한 바 있다.

