ADT캡스, 홈 IoT 기업 고퀄과 업무협약…"홈보안 시너지 극대화"

포괄적 사업협력 MOU 체결

캡스홈+헤이홈 제휴 시너지

홈보안 시장 경쟁력 강화키로

[아시아경제 김보경 기자] ADT캡스가 홈 사물인터넷(IoT) 전문업체인 고퀄과 손잡고 다양한 홈 IoT 기기 연동을 통한 편리하고 스마트한 보안 서비스를 내놓는다.

ADT캡스는 지난 6일 서울 가산동에 위치한 고퀄 본사에서 양사가 포괄적 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

업무협약식에는 ADT캡스의 이원민 MS사업본부장, 김민호 스마트 홈보안사업그룹장, 박병진 상품기획그룹장, 김준형 스마트 플랫폼기획팀장과 고퀄의 우상범 대표, 김지민 사업개발팀장, 이우람 PS팀장 등 각 사 임직원들이 참석했다.

이번 협약은 최근 코로나19의 확산으로 집에 머무르는 시간이 길어지며 스마트홈 서비스에 대한 수요가 커지는 가운데 ADT캡스의 스마트 홈보안 시장 선도 의지와 국내 최대 홈 IoT 기업으로 성장하려는 고퀄의 이해관계가 맞아 성사됐다.

양사는 그동안 쌓아온 기술·경영 등의 정보를 공유하고 차별화된 서비스로 홈보안 시장 경쟁력을 강화하는 데 협의했다. 특히 ADT캡스의 스마트 홈보안 서비스인 '캡스홈'과 고퀄의 홈 IoT 플랫폼인 '헤이홈(Hej home)'이 제휴해 보다 안전하고 편리한 스마트홈 서비스와 상품을 선보일 예정이다.

캡스홈은 현관 앞의 인공지능(AI)카메라와 모바일 앱과의 연동으로 실시간 영상 확인, 배회자 감지 및 알림, 양방향 대화 등 다양한 기능을 지원하는 상품이다. 가족 구성원의 얼굴을 인식해 현관문 출입 내역을 앱으로 알려준다. 위급 상황 발생 시에는 ADT캡스 차량과 대원이 긴급 출동한다.

양사는 각 사가 보유한 ICT 기반의 첨단 시스템을 연동·구축해 시너지 극대화에 나서기로 했다. 앞으로 다양한 형태의 제휴, 프로모션 등을 선보이며 소비자 체험 기회 향상에도 힘쓸 계획이다.

이원민 ADT캡스 MS사업 본부장은 "코로나 등으로 집에 머무는 시간이 증가하면서 홈보안의 중요성이 높아지고 있다"며 "캡스홈과 다양한 홈 IoT 기기 연동을 통해 고객이 보다 안심하고 스마트한 일상을 누릴 수 있도록 기술 혁신을 이어나갈 것"이라고 말했다.

우 대표는 "헤이홈의 IoT 기기를 기반으로 서비스가치를 제공해 왔었는데 이번 ADT캡스와의 제휴를 통해 '안전함'이라는 가치도 폭넓게 제공하게 될 것으로 기대한다"며 "양사의 클라우드 기반 SW를 연동하는 기술적 제휴를 통해 고객 만족 가치창출에 힘쓸 것"이라고 밝혔다.

홈 IoT 전문기업 고퀄은 스마트 홈을 구현하는 커튼, 조명 등과 같은 제품을 클라우드 플랫폼에 연동하는 기술로 론칭 2년 만에 약 25만명의 사용자를 보유하게 됐다. 최근에는 한샘 등 인테리어 분야 업체로부터 투자를 유치했고 스마트공간 컨설팅 사업으로 그 영역을 넓히고 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr