靑 "인권위원장에 송두환, 금융위원장에 고승범" (종합)

후임 감사원장은 적임자 물색 중, 해수부는 현 장관 유임에 무게

금융감독원장은 정은보, 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명 예정

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 5일 국가인권위원장 후보자에 송두환 법무법인 한결 대표 변호사, 금융위원회 위원장 후보자에 고승범 한국은행 금융통화위원을 지명했다.

박수현 청와대 국민소통수석은 이날 장관급 2명, 차관급 6명에 대한 인사 결과를 발표했다.

행정안전부 차관은 고규창 기획조정실장, 행안부 재난안전관리본부장은 이승우 재난협력실장이 내정됐다. 산업통상자원부 제2차관은 박기영 기획조정실장, 산자부 통상교섭본부장은 여한구 청와대 신남방·신북방비서관이 각각 내정됐다.

이밖에 행정중심복합도시건설청장은 박무익 국토교통부 교통물류실장, 국립외교원장은 홍현익 세종연구소 수석연구위원이 각각 발탁됐다.

장관급 인사인 송 후보자와 고 후보자는 국회 인사청문회를 거쳐 임명할 예정이다.

사법시험 22회 출신인 송 후보자는 민주사회를위한변호사모임 회장, 헌법재판소 재판관 등을 역임했다. 2003년 대북송금 특별검사를 지낸 바 있다.

행정고시 28회인 고 후보자는 금융위 금융정책국장, 한국은행 금융통화위원 출신이다. 금융위원회는 5일 신임 금융감독원장에 정은보 한미 방위비분담 협상대표를 임명 제청했다. 금감원장은 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명한다.

청와대 관계자는 이번에 빠진 감사원장, 해양수산부 장관 인사와 관련해 "감사원 역할과 기능에 부합하는 업무 역량과 도덕성을 갖춘 적임자 임명을 다각도로 고민하고 있다"면서 "(해수부는) 현 장관이 그 역할을 잘 수행하실 것"이라고 말했다.

