[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일

◆ 카카오게임즈=오는 9월15일 오전 10시 경기도 성남시 분당구 GB-1타워 지하1층 대강당에서 임시주주총회 소집 결의

◆ CJ ENM=오는 9일 오전 9시부터 10일 오후 6시까지 국내 기관투자자 대상, 11일 오전 9시부터 12일 오후 6시까지 해외 기관투자자 대상으로 기업설명회 개최

◆ 씨티씨바이오=감경 사유로 인해 불성실공시법인 미지정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr