'삼성 갤럭시 언팩' 공식 트레일러 1억뷰 돌파

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 오는 11일 '삼성 갤럭시 언팩' 행사를 앞두고 지난달 28일 공개한 공식 트레일러 영상이 유튜브 조회수 1억뷰를 넘어섰다고 5일 밝혔다. 시간당 평균 약 57만명, 분당 약 9500명이 영상을 시청한 것으로 역대 언팩 트레일러 영상 가운데 가장 빠른 수준이다.

45초 분량의 공식 트레일러 영상은 지난 수십 년 동안 모바일 기술의 진화를 보여주면서 "변화는 불가피할 뿐만 아니라 일반적으로 더 나은 것","더 나은 경험을 한번하면 다시 돌아갈 수 없다"라는 내레이션에 이어 '단지 "괜찮은 것"으로 충분한가?(Is "good" good enough?)'라는 질문을 화면 전체에 보여준다. 이어 밝고 웅장한 음악과 함께 스마트폰이 열리면서 거대한 도시 풍경이 보여지고, '(당신의 세상을) 펼칠 준비를 하라(Get ready to unfold)'로 마무리된다.

'단지 "괜찮은 것"으로 충분한가?'와 '펼칠 준비를 하라'는 삼성전자가 공식 초청장 공개 후 전세계 랜드마크에서 진행하고 있는 옥외광고와 동일한 문구다.

삼성전자 관계자는 "공식 트레일러 영상은 지난 10여년 동안 스마트폰이 지속 발전하면서 점점 디자인과 기능이 비슷해진 현재를 조명하며, 언팩에서 공개될 새로운 갤럭시 기기를 통해 근본적으로 달라진 모바일 경험을 더 많은 분들께 제공하겠다는 메시지를 전달하기 위해 기획됐다"고 말했다.

삼성전자는 지난달 28일부터 틱톡에서 소비자 참여형 소셜 캠페인인 '#언폴드챌린지(#UnfoldChallenge)'도 진행하고 있다. BTS, 영화배우 밀리 바비 브라운 등과 함께 진행하는 이번 캠페인 영상은 4일 현재 1억8400만뷰를 돌파했다.

'삼성 갤럭시 언팩 2021'은 한국시간으로 오는 11일 오후 11시 온라인을 통해 진행된다. 언팩에서 삼성전자는 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시Z폴드3’와 ‘갤럭시Z플립3’, 스마트워치 ‘갤럭시워치4’ 시리즈, 무선이어폰 ‘갤럭시버즈2’ 등을 공개한다.

