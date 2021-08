김희겸 재난안전본부장, 화성 방역·폭염현장 '점검'

[아시아경제(화성)=이영규 기자] 김희겸 행정안전부 재난안전관리본부장(차관)이 4일 오후 화성시를 찾아 코로나19 방역과 폭염 대책을 점검하고, 관계자들을 격려했다.

김 본부장의 이날 현장 방문에는 임종철 화성 부시장과 박상덕 경기도 사회재난과장, 오홍선 화성시 도시주택국장, 김연희 화성보건소장, 장봉림 동탄보건소장 등이 함께 했다.

김 본부장은 먼저 동탄 배드민턴장에 설치된 예방접종센터와 동탄보건소에 설치된 임시선별검사소를 찾아 관계자들을 격려한 뒤 "최근 코로나19 확진자가 증가하는 상황에서 시민들이 원활하게 예방 접종을 받아 감염 확산세를 안정시킬 수 있도록 최선을 다해 달라"고 당부했다.

이어 오산동 주상업무복합단지 건설공사 현장을 방문, '폭염예방 안전수칙 준수 여부' 등 건설현장 폭염대책을 점검했다.

김 본부장은 이 자리에서 "폭염으로 인한 온열질 환자들이 발생하지 않도록 그늘에서 충분한 휴식을 취하고 물을 자주 마시는 등 안전수칙을 지켜 달라"고 현장 관계자들에게 부탁했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr