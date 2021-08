'4차 산업혁명 선도' 서울시, 마곡에 '국가로봇테스트필드' 유치 나선다

편리한 접근성과 배후 수요가 풍부한 마곡산업단지 내 요지 제공 제안

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 산업통산자원부가 추진하는 ‘국가로봇테스트필드’ 혁신 사업을 ‘마곡R&D산업단지’로 유치하기 위한 유치계획서를 접수했다고 1일 밝혔다.

‘국가로봇테스트필드’ 혁신 사업은 서비스 로봇산업의 경쟁력을 높이고, 혁신기술력을 강화하기 위한 사업이다. 2023년부터 2029년까지 국비 2300억원을 포함해 3000억원의 사업비가 투입된다. 로봇 실환경 실증기반 및 인증기관을 구축하는 사업으로 물류, 자율주행, 방역, 주차, 의료 등 다양한 분야의 서비스 로봇 실증을 위한 인프라, 메타데이터 센터, 공통기술 개발이 포함된다.

한국로봇산업협회 통계자료에 따르면 수도권 소재 전문서비스 로봇 기업은 192개로 전국 대비 64% 수준이며 서울 소재 기업은 73개(24%)다. 또한 전문서비스 로봇 생산액 또한 수도권이 1794억원으로 전국 대비 72% 수준이며 서울지역은 857억원(34%) 수준이다.

서울시는 전문서비스 로봇 분야의 풍부한 배후 소요를 감안해 접근성이 편리하고 ICT분야 기업 532개가 입주한 ‘마곡R&D산업단지’ 내 요지 8만 5479㎡(감정평가액 7000억원)를 국가로봇테스트필드 유치 부지로 제안했다. 서비스 로봇 관련 인프라의 효율적 활용을 위해서는 접근성과 배후 수요가 중요한데 서울 마곡지구는 이러한 두 장점을 모두 충족시키는 거점이다.

서울시는 또한 사물인터넷, AI, 바이오산업 클러스터 결집돼 있어 다양한 산업간 협업의 효과를 기대할 수 있고 로봇분야의 핵심인 R&D 연구소는 양재, 마곡 일대에 집중돼 있는 점을 강점으로 내세웠다.

서울시는 이번 로봇테스트필드 혁신 사업을 유치하면서 지역상생과 함께 국가 로봇산업의 획기적 발전 방안도 검토하고 있다. 서울은 우수한 연구 인력을 통해 로봇 R&D 추진 및 국제적 연구기관과의 협력을 추진하고, 지방은 연구된 로봇을 대량생산해 고용창출효과를 가져갈 수 있도록 역할을 분담해 타 시도와 기업간 협력과 상생의 기회, 국가 균형발전의 기회로 만들 계획이다.

황보연 서울시 경제정책실장은 “시는 국가로봇테스트필드 유치를 위해 마곡이라는 최고의 요지 제공을 결정하고, 기존 서울이 가지고 있는 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 바이오산업 클러스터 운영 경험을 총집결하고 있다”며 유치에 대한 강한 의지를 표명했다.

