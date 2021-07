장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발

코스닥 상승 출발했지만 곧바로 하락 전환

[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관의 매도세에 코스피가 하락 출발했다. 코스닥은 상승 출발했지만 곧바로 하락 전환됐다.

30일 코스피는 전 거래일 대비 0.26%(8.28포인트) 하락한 3234.37로 거래를 시작했다. 이날 오전 9시5분 코스피는 3223.09까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관이 집중적으로 팔아치우고 있다. 이날 외국인과 기관은 각각 409억원, 1471억원을 순매도했다. 개인은 1871억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 섬유의복의 낙폭은 0.85%로 가장 컸다. 이어 증권(-0.84%), 서비스업(-0.80%), 유통업(-0.67%), 금융업(-0.55%) 순으로 떨어졌다. 철강금속(1.29%), 종이목재(0.54%), 은행(0.51%) 등은 상승했다.

시가총액 상위 10개 종목들은 비교적 관망하는 흐름이다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,300 전일대비 1,000 등락률 -1.16% 거래량 416,012 전일가 86,300 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기기관과 외인 '곱버스' 담긴 했는데..[클릭 e종목]기아, 하반기 신차 모멘텀 '목표주가 상향' close 의 하락폭은 1.04%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 748,000 전일대비 17,000 등락률 -2.22% 거래량 73,320 전일가 765,000 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기조정 끝! “2차전지” 다시 갑니다! SK이노, 배터리 인재 급속 충전중…분리막, 배터리, 특허까지 전방위 채용 close (-0.92%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 897,000 전일대비 14,000 등락률 -1.54% 거래량 18,826 전일가 911,000 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기2분기 실적 '맑음 맑음'…삼성그룹株 목표가 잇따라 상향삼성바이오로직스 '깜짝 실적' 공개… 매출 4122억, 영업익 1668억 close (-0.88%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 437,000 전일대비 2,500 등락률 -0.57% 거래량 174,107 전일가 439,500 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. 외인의 순매도고용부 "네이버, 직장 내 괴롭힘·임금체불 적발…儉 송치·과태료"(종합)[속보]고용부 "네이버, 직장 내 괴롭힘·임금체불 적발…儉 송치·과태료" close (-0.68%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 1,500 등락률 -0.68% 거래량 175,389 전일가 222,000 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 '점유율 1%' 미지의 인니 車시장…현대차그룹·LG엔솔 본격 공략(종합)정의선·구광모 동남아 전기차 시장 선점한다현대차-현대일렉트릭, 발전용 수소연료전지 패키지 개발 협력 close (-0.45%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,700 전일대비 300 등락률 -0.38% 거래량 3,210,287 전일가 79,000 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 50만 시청자가 주목한 삼성 '비스포크 큐커'…흥행 예감코스피 소폭 상승 마감.. 외인은 중국 갔나삼성전자 "반도체 기술 리더십 굳건…AI·5G·전장 등 M&A 추진"(종합) close (-0.38%) 순이었다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 849,000 전일대비 14,000 등락률 +1.68% 거래량 143,211 전일가 835,000 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 2분기 또 사상 최대 실적…"분리막 사업 인수·배터리 수주 잔고 180조원"(종합)[컨콜] LG화학 "배터리 분리막용 초고분자형 PE 양산 검토 중"[컨콜] LG화학 "2026년 전지소재 매출만 8조원 예상" close 은 2.28% 상승했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 113,000 전일대비 1,000 등락률 -0.88% 거래량 593,866 전일가 114,000 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승 마감.. 외인은 중국 갔나혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기혼돈의 코스피.. 외인의 순매도 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 511,389 전일가 148,500 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. 외인의 순매도카뱅 효과.. 증시에 다시 '뭉칫돈'개미 '카뱅' 집중할 때 外人은 '카카오' close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 3,500 등락률 -1.34% 거래량 122,290 전일가 261,500 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세 close 은 보합을 나타냈다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.01%(0.15포인트) 상승한 1044.28로 장을 열었다. 하지만 곧바로 하락 전환된 후 1040.21까지 떨어졌다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 270억원, 188억원을 순매도했다. 개인은 455억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 디지털콘텐츠의 하락폭은 1.02%로 가장 컸다. 이어 오락·문화(-0.67%), 화학(-0.41%), 반도체(-0.36%), 정보기기(-0.26%) 순이었다. 통신서비스(0.68%), 소프트웨어(0.57%), 일반전기전자(0.52%), 운송장비·부품(0.37%), 통신방송서비스(0.31%) 등 순으로는 올랐다.

시총 상위 10개 종목들은 엇갈렸다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 74,500 전일대비 3,900 등락률 -4.97% 거래량 219,361 전일가 78,400 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락美中 기싸움에…하락하는 코스피외국인·기관 매도세에…코스피 3230대까지 밀려 close 의 낙폭은 3.83%로 가장 컸다. 이어 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 419,100 전일대비 4,400 등락률 -1.04% 거래량 7,704 전일가 423,500 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. 외인의 순매도코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세 close (-0.83%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 81,600 전일대비 1,100 등락률 -1.33% 거래량 22,200 전일가 82,700 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락美中 기싸움에…하락하는 코스피외국인·기관 매도세에…코스피 3230대까지 밀려 close (-0.73%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,200 전일대비 2,400 등락률 -1.67% 거래량 38,302 전일가 143,600 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. 외인의 순매도코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세 close (-0.70%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 109,100 전일대비 1,900 등락률 -1.71% 거래량 169,247 전일가 111,000 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기혼돈의 코스피.. 외인의 순매도코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락 close (-0.54%) 순이었다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 292,800 전일대비 8,400 등락률 +2.95% 거래량 241,162 전일가 284,400 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승 마감.. 외인은 중국 갔나혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기이달 큰 폭 오른 '카겜·에코프로비엠·SKIET', 내달 MSCI 편입 기대 close (2.81%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,850 전일대비 1,050 등락률 +2.93% 거래량 798,977 전일가 35,800 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락美中 기싸움에…하락하는 코스피외국인·기관 매도세에…코스피 3230대까지 밀려 close (0.98%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 164,600 전일대비 1,900 등락률 -1.14% 거래량 29,253 전일가 166,500 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 강호성 CJ ENM 대표 "K-콘텐츠로 디지털 통상에 기여"코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세 close (0.24%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 92,900 전일대비 700 등락률 -0.75% 거래량 479,778 전일가 93,600 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기카카오뱅크 상장하면 ‘잭팟’ 터진다! 미리 챙겨야 할 핵심주!혼돈의 코스피.. 외인의 순매도 close (0.21%)는 상승했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 71,000 전일대비 1,000 등락률 -1.39% 거래량 200,275 전일가 72,000 2021.07.30 09:42 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. 외인의 순매도코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세 close 은 보합을 나타냈다.

