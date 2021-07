[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청 학교지원센터는 29일 2021년 상반기 관계부처 합동 어린이 통학버스 안전 점검을 위해 담양경찰서, 담양군청 등 관계기관과 합동점검반을 편성해 합동 안전 점검을 실시했다고 밝혔다.

지난 5월 20일부터 6월 2일까지 유치원과 초등학교 어린이 통학버스를 대상으로 자체 안전 점검을 실시한 데 이어 이번 합동 안전 점검에서는 학원 통학버스를 포함해 어린이 통학버스 신고, 운행기록, 구조 장치 설치 여부 등을 중점 점검했다.

김철주 교육장은 합동점검을 위해 함께한 관계자들을 격려하며 “이번 관계부처 합동 안전 점검을 통해 어린이 통학버스 운행 시 발생할 수 있는 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 최선을 다해줄 것”을 당부했다.

