서울시의회, 의정활동 뒷받침할 '열린 의정공간' 마련…2023년 완공

의원회관· 서소문청사 2동 공간 리모델링 및 내진보강을 위한 설계자 선정

[아시아경제 임철영 기자] 서울시의회는 열린 의정을 통한 지방자치의 발전과 의원들의 전문적이고 활발한 의정 활동을 지원하기 위해 의회 청사의 확장과 내진 보강 공사를 오는 2023년 완공하기로 하고 그 첫 단계인 설계공모를 통해 설계자를 선정했다고 28일 밝혔다.

설계공모는 의회 공간의 미래 비전이 제시되어야 하는 사업이며 의회가 시민과 함께 사용하고자 하는 공간의 리모델링이기에 4개의 과제를 평가해 설계자를 선정하는 방식으로 진행됐다.

4가지 과제에 대한 공개 심사위원회를 거쳐 당선자로 제공건축사사무소의 고태식 대표의 작품을 선정하고 공개했다. 당선자에게는 계획·중간 및 실시설계 계약 우선협상권이 주어진다. 당선작은 ‘열린의회, 투명한 의회, 소통하는 의회’라는 주제의 작품으로 건축사는 교통, 문화, 안전 등 도시의 모든 활동들을 대표하는 10개의 위원회의 공간 구성을 폐쇄적이지 않고 소통하는 공간으로 만들고자 했으며 천편일률적인 그리드의 사무공간을 변화시키고자 했다.

이번 국제설계공모는 참가 접수부터 작품 제출~최종 심사까지 전 과정은 종이 없는 ‘디지털 공모’로 진행됐다. 심사위원단은 ”앞으로 시의회 청사가 가져야 할 비전과 가치를 가장 현실적으로 대범하게 풀어낸 수작이며, 열린 의회의 개념이 가장 잘 드러난 자유로운 평면의 혁신”이라는 평가와 함께 “공사 및 비용면에서 실현 가능성이 높은 작품” 이라는 평가를 내놨다.

서노원 의회사무처장은 “이번 의회청사 리모델링 및 내진보강 공사를 통하여 지방분권 강화 및 인사권 독립에 대비하는 등 양질의 의정활동을 지원해 주민이 필요로 하는 행정을 찾아 자치법규를 제정하고 적절한 시기에 재정을 투입하는 등 주민의 삶의 질과 복지수준을 높이는 데 기여하기를 기대한다”고 말했다.

