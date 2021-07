코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관의 순매수에 힘입어 소폭 상승하며 하루 만에 반등에 성공했다. 반면 함께 상승세를 이어가던 코스닥은 오후 들어 하락 반전하며 장을 마쳤다.

27일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 7.58p(0.24%) 상승한 3232.53으로 장을 마감했다. 지수는 전 장보다 19.48포인트(0.60%) 상승한 3244.43에 출발해 장중 3250선 회복에 성공하기도 했다. 하지만 오후 들어 홍콩 증시의 2.36% 급락 영향으로 상승분을 상당 부분 반납하면서 장을 마쳤다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 469억원, 2270억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인만 나홀로 2790억원 순매도 했다.

코스피 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,500 전일대비 300 등락률 -0.38% 거래량 11,310,427 전일가 78,800 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세기관과 외인 '곱버스' 담긴 했는데..공격성 드러낸 인텔, 파운드리 '진격'…위·아래로 치이는 삼성 close (-0.38%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 1,000 등락률 -0.85% 거래량 2,872,136 전일가 117,000 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세기관과 외인 '곱버스' 담긴 했는데..SK하이닉스, 분기 매출 10兆 회복…하반기도 D램 상승세 이어진다 close (-0.85%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 287,258 전일가 264,000 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세수면 위로 떠오른 셀트리온 합병…주가 반등 신호탄 되나코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세 close (-0.19%) 등이 하락했다. 반면 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 760,000 전일대비 23,000 등락률 +3.12% 거래량 432,803 전일가 737,000 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 '역대 분기 매출' 삼성SDI, 車배터리 흑자 전환에 실적 탄력(종합)[컨콜]삼성SDI "QD잉크·OLED 편광필름 등 신규 소재 시장 1년 내 진입 목표"[컨콜]삼성SDI "EV 원형 배터리, 리비안 외 고객사들과 신규 프로젝트 준비 중" close (3.12%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 18,000 등락률 +2.20% 거래량 248,492 전일가 817,000 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 상승세..."미중 갈등 우려 영향은 제한적" close (2.20%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 908,000 전일대비 14,000 등락률 +1.57% 거래량 113,146 전일가 894,000 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 상승세..."미중 갈등 우려 영향은 제한적" close (1.57%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 3,344,620 전일가 147,500 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세기관과 외인 '곱버스' 담긴 했는데..코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세 close (0.34%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 225,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 694,745 전일가 224,500 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 사상 최대 실적…강판부터 철근, 특수강까지 골고루 견인(종합)기관과 외인 '곱버스' 담긴 했는데..한국 양궁신화 밑바탕엔 '현대차 첨단 기술지원' 있었다 close (0.22%) 등이 상승했다.

코스닥는 전날보다 1.08p(0.10%) 내린 1046.55를 기록했다.

개인이 1028억원 사들인 반면 외국인과 기관은 596억원, 380억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 82,100 전일대비 1,500 등락률 -1.79% 거래량 170,991 전일가 83,600 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 美中 기싸움에…하락하는 코스피외국인·기관 매도세에…코스피 3230대까지 밀려실적 발표 앞두고 혼조세 빠진 코스피…장 초반 하락 전환 close (-1.79%), 에이치엘비(-1.59%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 173,400 전일대비 2,200 등락률 -1.25% 거래량 88,024 전일가 175,600 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 상승세..."미중 갈등 우려 영향은 제한적" close (-1.25%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 283,500 전일대비 1,500 등락률 -0.53% 거래량 337,536 전일가 285,000 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 상승세..."미중 갈등 우려 영향은 제한적" close (-0.53%), 셀트리온헬스케어(-0.44%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 145,200 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 208,466 전일가 145,700 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세수면 위로 떠오른 셀트리온 합병…주가 반등 신호탄 되나코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세 close (-0.34%) 등은 하락했다. 반면 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 96,500 전일대비 1,500 등락률 +1.58% 거래량 3,248,520 전일가 95,000 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 상승세..."미중 갈등 우려 영향은 제한적" close (1.58%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 74,700 전일대비 900 등락률 +1.22% 거래량 1,116,418 전일가 73,800 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세美中 기싸움에…하락하는 코스피외국인·기관 매도세에…코스피 3230대까지 밀려 close (1.22%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 79,000 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 225,033 전일가 78,800 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 美中 기싸움에…하락하는 코스피외국인·기관 매도세에…코스피 3230대까지 밀려실적 발표 앞두고 혼조세 빠진 코스피…장 초반 하락 전환 close (0.25%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 437,000 전일대비 1,100 등락률 +0.25% 거래량 33,980 전일가 435,900 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 '3250선' 근접...셀트리온 그룹주 강세코스피, 외인·기관 순매수에 상승세..."미중 갈등 우려 영향은 제한적" close (0.25%) 등은 상승했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr