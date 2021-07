NHN, KISA 바이오인식 인증 획득…얼굴인식률 '100%'

[아시아경제 강나훔 기자] NHN 얼굴인식 기술이 인식률 100%로 한국인터넷진흥원(KISA) 바이오인식 인증을 획득했다.

NHN은 KISA의 ‘바이오인식시스템 시험인증’에서 얼굴인식 에러율 0%를 기록하며 성능 기준을 통과했다고 26일 밝혔다.

바이오인식시스템 인증은 바이오인식정보시험센터(K-NBTC)가 시험하고, 이를 KISA가 인증하는 국내 유일의 인증 테스트다. 현재 지문인식, 얼굴인식, 홍채인식, 정맥인식 등의 성능 시험 및 인증 서비스를 제공한다.

이번 인증을 획득한 NHN 얼굴인식 알고리즘은 한 단계 진화된 딥러닝 기술을 기반으로 세분화한 얼굴 이미지 데이터셋 학습 과정을 통해 자체 개발됐다.

조명, 표정, 헤어스타일 등에 영향을 받지 않으면서 얼굴 고유의 특성을 추출할 수 있도록 모델 학습 과정을 보다 고도화한 점이 특징이다.

NHN 얼굴인식 기술은 앞서도 미국 국립표준기술연구소(NIST) 얼굴인식 테스트(FRVT)의 ‘출입국 심사대 사진(Border 이미지)’ 부문에서 성능 테스트 국내 2위를 기록하며 기술력을 인정받았다.

NHN은 얼굴인식 서비스를 신한은행 비대면 재택근무 시스템에 솔루션을 도입하는 등 금융권 중심으로 적용을 확대할 예정이다.

또 연내 OCR(광학문자인식), 유사 이미지 추천(패션), 카메라 검색, 패션 딥 태깅, 자동차 번호판 인식, 음성 인식, 음성 합성 등 인공지능(AI) 기반 서비스를 지속 상용화할 계획이다.

권경희 NHN AI전략팀장은 "AI 연구를 이어온 NHN의 기술력을 한번 더 인정받았다는 점에서 의미 있게 생각한다"며 "앞으로도 국내 AI를 대표할 수 있는 기술, 서비스를 지속 선보이며 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr