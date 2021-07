유승민 "이재명의 달콤한 기본소득, 전부 다 미래 세대의 빚"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원은 23일 "이재명 경기도지사의 이 달콤한 기본소득이 전부 다 미래 세대의 빚"이라고 비판했다.

유 전 의원은 이날 BBS불교방송 ‘박경수의 아침저널’에 출연해 이 지사의 기본소득 공약을 비판했다. 그는 "(이 지사의 기본소득은) 굉장히 나쁜 포퓰리즘이라고 생각한다"며 "빈부 격차나 소득 격차와 관계없이 모든 국민, 모든 청년들한테 돈을 드리겠다 이렇게 나오고 있다. (기본소득 공약은) 허경영 국가혁명당 총재와 가까운 포퓰리즘이 아니냐"고 지적했다.

유 전 의원은 "이 지사의 기본소득과 저는 거의 대척점에 서 있는 사람인데, 저는 기본적으로 국가가 진짜 국가의 도움을 필요로 하는 어려운 분들을 도와드리자는 게 공정소득"이라며"공정소득은 정말 최소한의 인간다운 생활을 하기 위한 어떤 소득 수준이 있는데, 그보다 더 소득이 더 낮은 분들을 위해서 국가가 그분들한테 이렇게 지원을 해 드리는 것"이라며 설명했다.

그는 "이는 새로운 개념이 아니고, 우리가 그동안 복지 국가를 만들면서 같이 세금을 거두고 건강보험료를 거두고 연금을 거두고, 이래서 하후상박 형태로 이게 어려운 분들을 더 도와드리자는 이런 구조가 모든 복지 정책이 그렇게 구조로 가고 있다"며 "지금 기초생활보장이나 여러 가지 현금성 복지, 그거를 통폐합해서 공정소득이라는 걸로 만들고, 나머지 사회복지 프로그램들은 더 촘촘하게 강화하자, 이게 제가 이야기하는 공정소득"이라고 소개했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr