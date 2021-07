티웨이항공, 속초양양교육지원청과 사회공헌 업무협약

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,825 전일대비 25 등락률 -0.65% 거래량 87,168 전일가 3,850 2021.07.23 10:40 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 추석 국내선 항공편 예약 오픈…'김포~부?산' 노선 증편티웨이항공, 무착륙 관광비행 6회 운항…운임 9만5200원부터 티웨이항공, 글로벌고객만족도 LCC 부문 '7년 연속 1위' 선정 close 은 강원도 속초양양교육지원청과 청소년 항공안전 실습 등 공동 사회공헌 활동 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 업무 협약은 지난해 티웨이항공이 신규 취항한 양양~부산, 양양~광주 노선의 지속 운항과 더불어 지역 내 사회공헌 활동을 실시하고자 추진됐다.

이번 협약을 통해 티웨이항공과 속초양양교육지원청은 속초양양지역 학생들의 티웨이항공 훈련센터 내 항공안전 실습 지원, 항공업계 진로 탐색을 위한 교류, 지역 내 공동 사회공헌 활동 추진 등 다양한 협력을 적극 진행할 계획이다.

특히 티웨이항공은 최신 시설과 비상탈출, 화재진압, 응급처치 등 목적별 실습실을 갖춘 훈련센터를 활용해 올해 내로 속초와 양양지역 학생들을 대상으로 한 객실 승무원 체험 프로그램 '크루 클래스'를 실시할 예정이다.

앞서 4월~5월에는 임직원 자녀 및 서울 강서구 지역 어린이를 대상으로 크루 클래스를 진행하며 다양한 체험의 기회를 제공한 바 있다. 또 세이브더칠드런과 함께 대구지역 위탁가정 여행비 및 교육비 지원, 어린이를 위한 초등학교 내 놀이공간 마련, 노인복지관 방문 등 따뜻한 나눔 활동을 펼쳐왔다.

한편 전날 속초양양교육지원청에서 진행한 협약식에는 김벽환 속초양양교육지원청 교육장과 김석완 티웨이항공 전략마케팅담당 상무 등 관계자들이 참석했다.

티웨이항공 관계자는 "이번 협약을 통해 속초양양지역 학생들에게 특별한 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 티웨이항공만의 차별화된 사회공헌 활동을 지속 이어갈 것"이라고 말했다.

