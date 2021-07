델타 변이 우려 나스닥 급락에 국내 증시도 하락세...'3220선' 약세

[아시아경제 박지환 기자] 코로나19 델타 변이가 확산하면서 전세계 성장이 둔화할 것이라는 우려가 미국 증시에 이어 국내 증시에도 부정적인 영향을 끼쳤다.

20일 오전 9시14분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.61%(19.68포인트) 내린 3224.36를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 20.80포인트(0.64%) 하락한 3223.24로 장을 시작했다.

전 세계적으로 델타 변이가 확산세를 보이면서 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 투자자들의 우려 심리가 커졌기 때문으로 풀이된다. 19일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 725.81포인트(2.04%) 떨어진 3만3962.04로 장을 마쳤다. 스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 역시 68.67포인트(1.59%) 급락해 4258.49로 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 지수도 152.25포인트(1.06%) 하락한 1만4274.98로 거래를 마쳤다. 5거래일 연속 하락한 것으로 작년 10월 이후 최장 기간 하락세를 보였다.

한지영 키움증권 연구원은 "한국 증시는 미국 증시 급락 여파가 아시아 지역 내 위험자산회피심리를 확대시킴에 따라 하락 흐름을 보일 것"이라며 "델타 변이발 경기회복세 지연 우려가 미국 증시 급락의 주된 배경이었던 만큼 이날 국내 증시에서도 소재, 산업재 등 경기 민감주, 경제 재개 관련주들 위주로 주가 하락 압력이 유발될 것으로 보인다"고 설명했다.

투자자별로는 기관이 나홀로 1937억원어치 주식을 사들였다. 반면 개인과 기관은 각각 1607억원, 311억원어치 주식을 순매도했다.

시가총액 상위 종목들에서는 대다수 종목이 하락했다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 2,500 등락률 -1.62% 거래량 3,623,300 전일가 154,000 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여"주도주·수급·방향성 없는 3無 장세…종목 중심 대응 필요"폭염에 정전사태 났다! 원전株! 올라갑니다! close (-1.52%)의 낙폭이 컸으며 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,700 전일대비 300 등락률 -0.38% 거래량 4,581,785 전일가 79,000 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 대기업 백신 모더나→화이자 급변경…당국 "모더나 공급 일정 변경 때문"(종합)“삼성전자” 투자 전략 오늘만 무료 공개!삼성 등 대기업 자체 접종 백신, 모더나→화이자로 변경 close (-0.63%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 500 등락률 -0.42% 거래량 804,416 전일가 119,000 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 최태원 SK 회장, 두 달만에 美 출장…워싱턴 싱크탱크· IT 네트워크 강화외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여"中기업 수출규제 늘려라" 압박하는 美…中 반도체 굴기 흔들리나 close (-0.84%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 435,500 전일대비 7,500 등락률 -1.69% 거래량 400,356 전일가 443,000 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 이마트·네이버 첫 협업…'지역명물 챌린지' 시작한다외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여네이버·카카오 잔여백신 오류 이틀째 지속됐는데 원인은 '오리무중'(종합) close (-0.79%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 816,000 전일대비 4,000 등락률 -0.49% 거래량 37,264 전일가 820,000 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 '환경에 해로움을 제로로' LG화학, 친환경 통합 브랜드 'LETZero' 론칭[클릭 e종목] “고려아연, 2분기 실적 컨센서스에 부합”외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여 close (-0.73%) 등이 내렸다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 907,000 전일대비 9,000 등락률 -0.98% 거래량 66,873 전일가 916,000 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 거래소, K-뉴딜 지수선물 등 17개 신규 파생상품 거래 개시모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주]삼성바이오로직스, 코스피 하락 속 '나홀로 강세' close 와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 274,500 전일대비 11,500 등락률 +4.37% 거래량 559,701 전일가 263,000 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]셀트리온, 렉키로나 인도네시아 긴급사용승인 획득에 강세셀트리온 '렉키로나', 인도네시아에서 긴급사용승인 획득반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감 close 은 각각 1.09%, 2.66% 상승했다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.58%(6.09포인트) 내린 1043.74를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 8.84포인트(0.84%) 내린 1040.99으로 장을 시작한 이후 낙폭을 줄이고 있다.

투자자별로는 개인이 374억원어치 주식을 팔고 있다. 기관도 133억원어치 주식을 순매도하고 있다. 외국인은 537억원어치 주식을 매수했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,300 전일대비 5,000 등락률 +4.45% 거래량 754,565 전일가 112,300 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세 close 는 전 거래일 대비 2.14% 오른 11만4700원을 나타냈다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 84,600 전일대비 500 등락률 +0.59% 거래량 1,313,334 전일가 84,100 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 거래소, K-뉴딜 지수선물 등 17개 신규 파생상품 거래 개시[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여 close (1.19%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 156,600 전일대비 4,200 등락률 +2.76% 거래량 204,353 전일가 152,400 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세 close (2.17%) 등이 올랐다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 272,800 전일대비 16,900 등락률 -5.83% 거래량 375,897 전일가 289,700 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제거래소, K-뉴딜 지수선물 등 17개 신규 파생상품 거래 개시폭염에 정전사태 났다! 원전株! 올라갑니다! close (-3.69%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 173,800 전일대비 600 등락률 -0.34% 거래량 30,929 전일가 174,400 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세 close (-0.52%) 등은 하락했다.

