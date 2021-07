19일 서울 중구 서울도서관 외벽에 '다시 위기지만 다시 이겨낼 것입니다'라는 희망 메시지를 담은 대형 현수막이 걸려있다. 서울시는 희망 메시지를 통해 코로나19 방역관리, 신속한 검사, 적기 치료 지원 등 최선을 다하겠다는 의지를 밝혔다./김현민 기자 kimhyun81@

