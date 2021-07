경기도, 26일부터 '연 1%·300만원' 극저신용대출

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 생계가 어려운 저신용자에게 긴급 생계자금을 지원하는 '경기 극저신용대출' 신청을 26일부터 받는다.

경기 극저신용대출은 저신용 도민에게 심사를 거쳐 5년 만기 연 1% 저금리로 최대 300만원까지 대출을 지원하는 사업이다.

지난 상반기(3월) 총 1만3102명을 대상으로 209억8200만원의 대출금을 지원됐다.

지원 대상은 신청일 기준 경기도에 거주하고, NICE평가정보 신용점수는 724점 이하 또는 KCB신용점수는 655점 이하인 만 19세 이상 도민이다.

기존 기준으로 따지면 신용등급 7등급 이하에 해당한다.

도는 신용점수 등을 기준으로 심사 후 대출하는 심사대출 외 ▲불법사금융 피해자 대출 ▲신용위기 청년대출 ▲생계형 위기자 대출 등 3가지를 함께 운영하고 있다. 대출액과 그 이자는 심사대출과 같다.

도는 최근 정부ㆍ공적지원 등을 사칭한 불법사금융 피해사례가 증가함에 따라 피해자 지원을 위한 '불법사금융 피해자 대출'을 신설했다.

불법사금융 피해를 입은 도민은 경기도 불법사금융피해 신고센터에 피해사실을 신고하면 피해상담 후 300만원 한도 내에서 대출 서비스를 받을 수 있다.

지난 상반기부터 실시한 '신용위기 청년대출'은 39세 미만의 청년층에 대출뿐만 아니라 금융교육 등을 병행해 자립도 지원하는 대출이다.

이번 접수부터 기존 신용회복위원회 채무조정 대상자에 이어 한국장학재단 학자금 6개월 이상 연체자도 대출을 신청할 수 있다.

도는 이외에도 단순 벌금형을 선고받은 후 생계 곤란 등을 이유로 벌금을 내지 못하는 저소득층 도민들을 위한 '생계형 위기자 대출'도 진행한다.

접수는 이달 26일부터 경기복지재단(ggwf.gg.go.kr) 및 서민금융복지지원센터 온라인(gcfwc.ggwf.or.kr) 사전 예약을 통해 재무 상담 후 가능하다.

사업 예산 소진 시 접수가 마감된다. 대출신청 방법과 서류 등 자세한 문의사항은 '경기 극저신용대출' 전용 콜센터(1661-3144, 1588-4413)나 경기복지재단 누리집(ggwf.gg.go.kr)을 확인하면 된다.

문정희 도 복지국장은 "코로나 19로 경제적 어려움이 가중되고 있는 금융취약계층의 사회안전망 강화 및 금융 사각지대 해소에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr