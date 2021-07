서울 중구 서울시 최초 저소득 중증장애인 월 3만원 교통비 지원

신청일 기준 중구에 등록된 심한 장애 중 국민기초생활수급자와 차상위장애인 대상 20일부터 주소지 관할 동 주민센터 신청, 8월20일 최초 지급 예정

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)는 서울시 최초로 지역내 저소득 중증장애인의 경제적 부담을 경감할 현실적인 보장책으로 월 3만원 교통비를 지원한다.

보건복지부가 공개한 2017 장애인실태조사 결과에 따르면 장애로 인해 추가 지출되는 월 평균 비용은 16만5000원으로 이 중 교통비가 2만5000원을 차지한다. 특히 중증 장애인의 교통비 월 평균 비용은 2만7000원으로 경증 장애인에 비해 추가 지출이 크다.

중구는 타 지역에 비해 등록 장애인 수가 적으나 교통약자인 지체 장애인과 시각 장애인이 전체 등록 장애인 수의 57%를 차지한다.

이에 구는 장애인 정책 서비스 확대 일환으로 교통약자 지원책을 마련하기 위해 노력해왔다.

지난해 6월 보건복지부와 협의 후 조례 제정 등 세심한 준비과정을 거쳐 저소득 중증장애인을 위한 교통비 지원을 시작하게 된 것이다.

대상은 신청일 기준 중구에 등록된 '심한 장애' 중 국민기초생활수급자와 차상위장애인이다. 단, 대상자가 장기입원이거나 시설입소자에 해당하면 지급대상에서 제외된다.

이달 20일부터 주소지 관할 동 주민센터에 방문 접수 가능하며 본인 신청시 신분증, 본인명의 통장 사본을 지참하면 된다. 배우자나 자녀, 형제, 자매 등이 대리 신청 가능하고 거동불편 또는 심신 박약 등으로 주민센터를 방문하기 어려운 중증장애인의 경우 코로나19 사회적 거리두기 상황 등을 고려, 관계 공무원이 직권으로 하도록 권장하고 있다.

구는 대상 여부를 확인 후 8월20일 최초 지급하며 대상자는 매달 20일에 3만원의 교통비를 받을 수 있다. 7월 중 신청자는 최초 지급 시 7월분을 소급 지급할 예정이다.

자세한 사항은 거주지 동 주민센터 동정부복지팀으로 문의하면 된다.

구는 지난 3월 장애인가족지원센터를 개소해 장애인 가족의 특성과 욕구에 맞춘 돌봄 서비스와 사업을 제공하고 있다. 또 어린이 대상 장애인식개선 교육 실시, 성인발달장애인 맞춤형 문화예술 교육 등을 지원하며 지난 4월부터 발달장애인과 정신질환자를 위한 비대면 운동 프로그램을 운영하는 등 다양한 장애인 지원책을 마련해 좋은 평가를 얻고 있다.

서양호 중구청장은 "코로나19 장기화로 장애인과 그 가족이 체감하는 고통과 불편은 매우 클 것"이라며 "지금의 위기 상황에 더욱 어려운 사회적 약자를 위해 생활실태와 욕구를 반영한 정책 마련에 게을리하지 않고 장애인과 그 가족이 모두가 살기좋은 행복한 중구를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

