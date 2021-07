사랑제일교회, 거리두기 4단계서 '현장 예배' 강행

[아시아경제 송승섭 기자]서울 성북구 사랑제일교회가 종교시설 대면활동을 금지한 ‘사회적 거리두기 4단계’ 조치에도 18일 현장 대면 예배를 강행했다.

사랑제일교회는 이날 오전 7시부터 두시간씩 총 3차례 대면예배를 진행했다. 교인들은 코로나19 자가 진단 키트로 감염여부를 확인한 후 예배당으로 들어갔다. 명부 작성과 신체 소독도 진행됐다.

애초 서울시는 대면 예배 현장을 확인한 뒤 교회 관계자를 감염병예방법 위반 혐의로 고발할 방침이었다. 하지만 교회 변호인단이 시 관계자들의 출입을 막으며 예배 현장을 확인하지 못한 것으로 알려졌다. 진입을 시도하는 공무원들과 변호인단 간의 실랑이가 벌어지며 고성도 오간 것으로 전해진다.

정부는 코로나19 ‘4차 대유행’이 본격화하자 지난 12일부터 수도권의 사회적 거리두기 단계를 4단계로 높였다. 4단계에서는 종교시설의 대면현장 집회가 불가능하다.

사랑제일교회 측은 지난해 4월에도 서울시의 집합금지 명령을 위반하고 현장 예배를 강행해 재판을 받고 있다. 지난 8월에는 교회 내 코로나19 감염이 확산되며 2주간 시설이 폐쇄됐다.

사랑제일교회 측은 "정부의 사회적 거리두기 4단계 조치를 인정할 수 없다"며 "기존에 하던 대로 자체 방역수칙을 지켜 현장 예배를 진행할 것"이라는 입장을 밝힌 바 있다.

