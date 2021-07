"주도주·수급·방향성 없는 3無 장세…종목 중심 대응 필요"

2차전지 소재주 여전히 강세 전망

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 이달 들어 3200선에서 횡보하고 있다. 시장 주도주와 수급 주체, 방향성도 없는 '3무(無) 장세'라는 분석이다. 지수보다는 종목으로 대응해야 할 필요가 있다는 조언이 나온다.

18일 한국거래소에 따르면 코스피는 이달 들어 3200선을 오가는 '박스권'에 갇혀 있다. 지난 6일 장중 3313.51까지 올랐지만 3거래일 연속 하락하며 한때 3188.80까지 떨어지고 있다. 다소 회복했지만 이달 들어 대체로 3200대에 머물러 있는 모습이다. 한달 동안 2.90%가 오르며 3300을 돌파했던 지난달과 상반된 분위기다. 월봉 기준 올해 들어 하락세를 기록한 것은 이달이 처음이다.

삼성증권은 이를 두고 '3무 장세'라고 판단했다. 확연한 시장 주도주도, 특별한 수급 주체도, 확실한 방향성도 없다는 분석이다. 이는 ▲달러화(貨) 강세와 하반기 실적에 대한 지속 가능성 의심 ▲카카오, LG화학, SK이노베이션 등 성장주 자회사 기업공개(IPO) 부담 ▲하반기 대형 IPO 앞둔 투자자들의 관망세가 복합적으로 작용한 결과라는 설명이다.

하지만 국내 기업들의 실적은 여전히 순항 중이다. 올해 코스피 합산 영업이익 추정치는 224조원 수준으로 연초 대비 약 20% 증가하고 있다. 다만 반도체와 화학 등 일부 업종에서는 하반기 이후 시장 환경에 대한 부담으로 주가가 부진한 모습이다. 2차전지 대형주들이 대규모 투자에 따른 물적분할과 자회사 IPO 우려로 답답한 흐름이 나타나고 있다. 최근 중소형 2차전지 소재업체들이 상대적으로 강세를 보인 배경이기도 하다는 분석이다.

이 같은 상황에서는 지수 보다는 종목으로 대응할 필요가 있다는 조언이 나온다. 신승진 삼성증권 연구원은 "성장주에서는 자동차용 2차전지와 소재, 전장, 그리고 경기회복(리오픈) 수혜주 중심으로 대응하는 것이 좋다"며 "이번주는 2차전지 소재주 비중을 높이고 친환경 사업 확대가 기대되는 롯데정밀화학과 하반기 고객사 신제품 출시 및 전장 매출 확대 모멘텀이 예상되는 LG이노텍을 주간 추천 종목에 편입했다"고 설명했다.

