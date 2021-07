개발자 '역채용' 바람…전체 채용공고 44%가 개발자 구인

커리어 플랫폼 원티드, 개발 구직자 10명 중 1명은 기업이 먼저 면접 제안

[아시아경제 김종화 기자] 산업 전반에 디지털 전환(DT)이 빠르게 이뤄지자 IT 개발자 인력에 대한 수요가 급격히 늘어나면서 개발자 모시기 경쟁이 지속되고 있다.

인공지능(AI) 기반의 커리어 플랫폼 기업 ㈜원티드랩이 15일 공개한 개발자 채용 관련 자사 데이터에 따르면, 개발자 채용공고는 지난 3년간 원티드 전체 채용공고의 40% 이상을 차지하고 있다.

채용 시장에서 개발자 처우에 대한 다양한 움직임이 포착되면서 관련 지원자와 채용 공고도 빠르게 증가하고 있는 것이다. 원티드 내 개발자 채용 공고는 지난 3년간 꾸준히 원티드 전체 채용 공고의 40% 이상을 차지해 왔고, 개발자 채용 붐이 일어나고 있는 올해는 절반에 가까운 44%에 달한다.

무엇보다 전체 지원 건 중 기업이 면접을 제안하는 매치업 지원 비중은 2018년 1%에서 2021년 6월 기준 10%까지 증가했다. 이는 10명 중 1명은 기업이 먼저 인재에게 면접제안을 하는 '역채용' 사례로, 인재가 지원할 때까지 기다리지 않는 요즘의 채용 시장 추세를 보여준다.

코딩 역량을 갖춘 비개발자도 늘고 있다. 개발 스킬을 배우는 문과 직군 비율은 2019년 기준 경영직군 11% 마케팅 5%, 인사 2%, 영업 1% 에서 올해는 경영직군19% 마케팅 9%, 인사 6%, 영업 5%로 2배 가까이 큰 폭으로 증가했다. 비개발자가 보유한 개발 관련 기술은 파이선(python), SQL, CSS, HTML 등으로 이중 1개 이상의 개발 역량을 보유한 것으로 나타났다.

원티드랩 관계자는 "저연차 개발자까지 채용난이 일어나고 있는 것은 업계가 신입 수준의 개발자를 영입해 숙련 개발자로 키우겠다는 의지를 엿볼 수 있는 지표"라면서 "원티드랩은 채용 시장에서 유일하게 합격 데이터를 보유하고 있는 만큼 이를 활용한 AI엔진을 더욱 고도화해 개발자 채용 시장의 미스매치를 줄여가겠다"고 전했다.

원티드랩 역시 매칭 엔진의 기술 강화를 위해 하반기 대규모 개발인력 채용을 진행할 예정이다. 2015년 론칭한 원티드는 아시아 5개국의 1만 기업과 200만 회원에게 채용 및 커리어 서비스를 제공하고 있으며, 특히 IT 직군 채용에서 높은 전문성을 발휘하고 있다. 8월 코스닥 시장 상장 준비 중이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr