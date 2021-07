포항제철고 강단에 선 이강덕 시장 "포항인으로서 자부심 가져달라"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 이강덕 포항시장은 14일 포항제철고등학교에서 '여러분이 포항의 미래입니다'라는 주제로 특강을 진행했다.

이 시장은 선사시대 이래로 유구한 역사를 지닌 포항이 보유한 문화·역사적 자산을 다양한 사례로 소개한 뒤 다음 세대의 주역인 청소년들에게 포항의 도시비전을 파워포인트(PPT) 프레젠테이션으로 상세히 설명했다.

그는 포항지역 발전과 정체성의 원동력을 ▲연오랑세오녀 설화를 통한 일월정신 ▲의병·학도 의용군의 호국정신 ▲새마을운동의 개척정신 등 3가지로 꼽았다.

이어 포항시의 취·창업 및 진로진학 지원 프로그램과 함께 청년창업플랫폼과 청년 문화공간을 설명하며 학생들의 깊은 관심을 이끌어냈다.

이강덕 시장은 "포항인으로서의 정체성과 자부심을 가지고 다가올 미래 대한민국과 포항을 이끌어가는 주역이 되기를 바란다" "살고 싶고 머물고 싶은 도시 포항에 대한 지속적인 관심을 가져달라"고 당부했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr