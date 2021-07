"국내 첫 힐튼 가든 인"…힐튼 가든 인 서울 강남, 15일 그랜드 오픈

208개 객실, 올데이 다이닝 뷔페 레스토랑, 라운지&바, 24시간 리테일숍 등

"루프톱 수영장 갖춘 강남 최초의 인터내셔널 호텔…객실의 40% 이상 패밀리 타입"

12월31일까지 힐튼아너스 멤버 대상 아울렛 오퍼 제공, 식음업장 최대 25% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 힐튼 가든 인 서울 강남은 오는 15일 서울 서초구 강남대로에 지상 18층, 총 면적 1만6900㎡ 규모로 오픈한다고 14일 밝혔다.

힐튼 가든 인 서울 강남은 26개 패밀리룸과 56개 디럭스룸, 4개 스위트 등을 포함한 총 208개의객실과 올데이 다이닝 레스토랑 '가든 비스트로', 라운지&바 '카페 253', 24/7 호텔 내부 편의점 '더 샵', 최대 100명까지 수용 가능한 연회장 및 소형 미팅룸, 탁 트인 조망권을 자랑하는 고층부 피트니스 센터와 루프톱 야외수영장 등 부대시설로 구성된다.

호텔 측은 전 세계 힐튼 호텔이 참여하고 있는 위생수칙 프로그램 '힐튼 클린 스테이'를 운영하고 있어 안전하게 이용할 수 있다고 밝혔다.'힐튼 아너스 멤버십'이 적용돼 누적된 포인트로 호텔을 이용할 수 있다.

이 호텔은 비즈니스를 목적으로 하는 국내외 고객과 호캉스를 즐기려는 국내 레저 고객 모두를 대상으로 한다. 양재역에서 도보 2분 거리, 코엑스에서 차로 15분 거리인 강남대로변에 위치해 비즈니스 목적이든 레저 목적이든 편리하게 접근이 가능하다는 설명이다.

객실 내에는 워크스테이션, 개별 냉난방시스템, 50인치 HDTV 등 이 구비됐다. 호텔 내 무료 와이파이와 로비 내 프린팅 서비스가 제공된다. 최신 시설을 갖추고 있는 소형 미팅룸 및 연회장, 비즈니스센터, 올데이 다이닝 레스토랑, 라운지&바, 18층에 위치해 강남 시내를 한 눈에 내려다보며 체력을 단련할 수 있는 피트니스센터가 준비됐다.

루프톱 야외 수영장을 갖췄으며 전 객실의 40% 이상이 33㎡ 이상의 패밀리형 객실이다.

올해 12월31일까지 '힐튼아너스 아울렛 오퍼'를 적용, 호텔 내 식음업장 이용 시 10~25%의 할인 혜택이 주어진다. 현장에서 무료로 가입만 해도 10% 할인 혜택이 적용된다.

힐튼 가든 인 서울 강남은 오픈을 기념해 15일부터 선착순 500명에게 비치백, 타월 등 호텔기념품을 증정하는 SNS 이벤트를 진행한다. 자세한 내용은 힐튼 가든인 서울 강남 공식 인스타그램을 참조하면 된다.

이홍기 힐튼 가든 인 서울 강남 총지배인은 "모든 고객에게 보다 나은 눈부신 경험을 선사하는 것을 캐치프레이즈로 하는 힐튼 가든 인 브랜드의 정신을 잘 살려 개개인에게 특화된 더욱 세심하고 따뜻한 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr