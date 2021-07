김용태 "정청래, 제1야당 흔들기 정신팔려 등잔 밑 못봐"

[아시아경제 금보령 기자] 김용태 국민의힘 청년최고위원이 정청래 더불어민주당 의원을 향해 비판의 목소리를 높였다.

김 최고위원은 14일 페이스북을 통해 "정 의원이 제1야당 당대표 흔들기에 정신이 팔려 신난 탓인지 등잔 밑을 못 보는 것 같다"며 "꼰대의 말로 치부하기에는 그래도 여당의 의원님이기에 몇 마디 드린다"고 밝혔다.

전일 정 의원이 이준석 국민의힘 대표에 대해 "이준석은 더이상 국민의힘 리더(Leader)가 아니다. 따르는 이 없는 따릉이 타는 라이더(Rider)일 뿐"이라고 언급한 부분을 반박하고 나선 것이다.

김 최고위원은 "국민의힘에서 현재 벌어지고 있는 논의는 국민 민생과 직결된 재난지원금 지급 문제와 '작은 정부론'에 근거한 정부 부처 축소에 대한 건강한 논의"라며 "국민이 보시기에 부족한 부분이 있다면 국민의힘에서 더 반성하고 더 나은 방안을 내면 된다"고 강조했다.

이어 그는 "그런데 정작 정 의원이 소속된 민주당에서는 바지를 내리네 마네, 특정 후보를 돌림빵 하네와 같은 차마 입에 올리기도 힘든 막말이 난무하고 있는데 정 의원님 눈에는 안 보이나"라고 지적했다.

김 최고위원은 또 "정 의원에게 국민을 위한 협치는 중요하지 않은가. 그저 저잣거리에서나 할법한 싸구려 말씀은 이제 멈추라"며 "정 하고 싶으면 (방송인) 김어준씨와 사적으로 만나 나누라"고 비판했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr