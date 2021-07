정창선 중흥 회장 "대우건설 돈, 단 한 푼도 밖으로 안 빠져나갈 것"

광주서 기자간담회 "대우건설 살리려 인수 결심"

"통합없이 별도 경영…조직·인력 변화 없을 것"

정창선 중흥그룹 회장은 14일 대우건설 인수와 관련해 "회사를 살리고자 인수를 결심했으며 (대우건설을) 세계적 건설 기업으로 키울 생각"이라고 말했다.

정 회장은 이날 광주상공회의소에서 기자간담회를 갖고 "대우건설은 뛰어난 기술력과 훌륭한 인재가 있으나 그동안 주인 없는 회사로 경영상태가 좋지 않았다"며 이같이 말했다.

앞서 지난 5일 대우건설 최대주주(지분 50.75%)인 KDBI는 중흥 컨소시엄을 대우건설 매각 우선협상대상자로 지정했다. 이 과정에서 다소 이례적인 '재입찰'이 진행되는 등 매각 방식과 절차를 두고 잡음이 일었다. 대우건설 노조는 졸속 매각이 이뤄지고 있다며 총파업 등 인수 반대 투쟁을 벌이고 있다.

이에 대해 정 회장은 "인수가 마무리되면 노조는 물론 임원과도 만나 진심을 전할 계획이며 나의 성실과 정직함을 알게 되면 노조도 반대할 이유가 없을 것"이라고 말했다.

정 회장은 이어 "대우건설의 조직, 인력 등은 변화가 없을 것"이라며 "다만 전직 임원 등에 대한 특혜 하도급, 저가 입찰 등만 바로 잡아도 회사가 이익을 크게 올릴 수 있을 것"이라고 말했다.

그러면서 "대우건설은 그대로 별도 경영을 하게 될 것이며 회사로 들어온 돈은 단 한 푼도 외부로 빠져나가는 일은 없을 것"이라고 강조했다.

정 회장은 "여유자금으로 인수를 추진한 만큼 과거 금호그룹의 인수 때와는 천양지차라며 7년 전부터 인수할 마음을 먹고 각종 자료를 분석해왔다"고 자신했다.

정 회장은 "내가 잘 알고 자신 있는 것은 건설이며 여기에 주력할 계획"이라며 "당분간 다른 업종이나 분야의 인수·합병 등은 전혀 생각하지 않고 있다"고 말했다.

대우건설 매각주체인 KDB인베스트먼트(KDBI)와의 재입찰 논란에 대해 "KDBI와 상호 비공개 합의를 한 만큼 구체적으로 말할 수 없다"고 말했다.

대우건설을 인수해도 중흥건설 등은 주식 시장에 상장할 계획이 없다는 정 회장은 "상장은 외부 자금을 유치, 경영에 도움을 받고자 하는 것인데 (중흥그룹은) 돈을 확보할 이유도 없으며(상장하면) 회계 또한 까다롭기 때문이다"고 설명했다.

중흥그룹은 시공 능력평가 15위인 중흥토건과 35위 중흥건설 등 30여개 주택·건설·토목업체 계열사를 거느리는 회사로, 호남을 기반으로 성장해 세종 등 신도시와 택지개발지구에서 주택사업을 확대하며 사세를 확장했다.

