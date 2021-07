산청군 주민자치회 전환 본격 추진 나선다

시범지역 신등·단성면 우선, 전 읍면으로 확대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 풀뿌리 주민자치 실현의 중심이 될 ‘주민자치회’를 활성화 하기 위해 기존 ‘주민자치위원회’를 ‘주민자치회’로 전환을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.

군은 현재 ‘주민자치회’의 원활한 정착을 위해 시범실시 대상지역으로 단성면·신등면을 선정하고 지난해부터 업무 담당 공무원 교육을 비롯해 주민대상 주민자치 교육을 실시하고 있다.

군은 주민자치회 전환 사업의 일환으로 14일 오전 10시부터 오후 6시까지 시범사업 대상지인 단성면에서 지역주민과 공무원 등 30여명을 대상으로 하는 역량강화 교육을 진행했다.

주민자치 역량강화 교육은 주민참여 기능이 강화된 주민자치 대표기구인 주민자치회에 대한 이해도를 높이는 한편 운영 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 교육에는 이민주·서현진 경남공동체협력지원가와 최승제 경상대 행정학과 강사가 참여해 강의와 토론을 진행했다.

특히 주민자치회 전환의 필요성과 주민자치위원회와 주민자치회의 차이점, 우리마을 해결과제와 주민자치회의 역할 등에 대해 교육했다.

해당 지역에 주민자치회가 설치·운영되면 군은 행·재정적으로 적극 지원할 예정이다. 특히 시범실시를 통해 운영상 도출되는 문제점을 개선, 주민자치회를 확대해 나갈 예정이다.

산청군 관계자는 “주민자치회는 기존 심의·자문기구 기능에 그쳤던 주민자치위원회에 주민참여 기능을 보다 강화한 주민자치 대표기구라고 할 수 있다”며 “앞으로 전 읍면의 주민자치회 전환이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

