[아시아경제 박병희 기자] 현대차와 SK가 투자한 리튬 소재 배터리 개발업체 SES 홀딩스가 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 아이반호 캐피털 애퀴지션과의 합병을 통해 뉴욕증시에 상장키로 양 사가 합의했다고 블룸버그 통신이 13일(현지시간) 보도했다.

합병 회사의 가치는 약 36억달러(약 4조1238억원)으로 평가된다.

SES홀딩스는 2012년 미국 매사추세츠공대(MIT) 연구소 스타트업에서 분리돼 설립됐다. 미국과 중국에서 2개 배터리 시제품 생산 설비를 갖추고 있으며 현재 리튬이차세대 배터리인 리튬메탈 배터리 시제품 개발에 성공했다.

국내 기업으로 SK가 두 차례 걸쳐 SES홀딩스에 700억원을 투자했고, 현대차가 최근 1억달러 규모의 투자 계약을 맺었다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr