"조금 늦어도 괜찮습니다" 안전한 배달문화 캠페인

서울시자원봉사센터,늘어나는 오토바이 사고 예방을 위한 안녕캠페인 나서

[아시아경제 임철영 기자] 서울시자원봉사센터가 25개 자치구자원봉사센터 및 동주민센터 등에 설치된 370여개의 자원봉사캠프에서 지역의 안전한 교통문화를 만들어가는 안녕캠페인 '당신의 안전이 모두의 안전'을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 캠페인은 배달문화 확산에 따라 증가하는 오토바이 교통사고에 대해 지역주민들이 관심을 갖고, 안전한 배달문화를 만드는 일상속 작은 실천을 통해 안전한 교통 문화를 함께 만들어가자는 취지로 기획됐다.

'당신의 안전이 모두의 안전'이라는 슬로건으로 시작하는 이번 캠페인은 배달 주문을 주로 이용하거나 지역에서의 안전한 교통문화를 고민하는 지역주민 누구나 참여가능하며 가까운 자치구자원봉사센터 또는 동 주민센터에 설치된 자원봉사캠프를 통해 참여 가능하다.

안전 응원 스티커 키트는, 배달라이더들이 볼 수 있도록 지역주민이 문 밖 초인종 위에 붙이는 ‘당신의 안전이 모두의 안전’ 스티커 1매와 지역주민이 배달라이더들에게 전달해 라이더의 안전운전 실천을 독려하는 ‘안전운전 모두안전’ 스티커 1매와 지역주민이 배달라이더들에게 전달하여 라이더의 안전운전 실천을 독려하는 ‘안전운전 모두안전’ 스티커 1매로 구성돼 있다.

캠페인 기간은 8월 13일까지이며 SNS에 업로드 된 인증게시물 중 추첨을 통해 기프티콘을 증정하는 이벤트도 진행한다. 이번 배달라이더 캠페인은 서울시자원봉사센터에서 실시하는 안녕캠페인의 일환으로 진행된다. 안녕캠페인은 주민이 지역사회에서 발생하는 문제에 관심을 갖고 일상 속 실천을 통해 안심할 수 있고 안전한 사회로 함께 만들어나가는 활동이다.

김의욱 센터장은 "안전한 우리 동네를 만드는 것은 특정한 누군가의 몫이 아닌 모두의 관심과 노력이 필요한 것"이라며 "이번 캠페인을 통해 지역주민과 배달라이더가 함께 안전한 지역사회를 만들기 위해 서로 노력하는 배달문화가 정착되기를 기대한다"고 전했다.

