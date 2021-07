러 "스푸트니크 V 백신, 가을께 WHO·EMA 승인 기대"

[아시아경제 이춘희 기자] 세계보건기구(WHO)가 러시아산 코로나19 백신 '스푸트니크 V'를 오는 가을께 승인할 것이라는 예측이 러시아 개발사 측에서 나왔다.

13일(현지시간) 현지 언론에 따르면 스푸트니크 V 개발을 지원하고 해외 공급·위탁생산을 맡고 있는 러시아직접투자펀드(RDIF)의 키릴 드미트리예프 대표는 이날 인도 TV 방송에 출연해 이 같이 밝혔다.

그는 "우리는 9~10월쯤으로 (WHO 승인을) 기대하고 있다"며 "이미 스푸트니크 V에 대한 긍정적 정보들이 충분하다"고 확언했다. 그는 이어 "WHO 실사팀이 (러시아를) 이미 한 번 다녀갔다"며 "또 다른 실사팀이 올 것이고, 따라서 승인은 가을 무렵으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.

드미트리예프 대표는 WHO뿐만 아니라 다른 핵심 의약품 평가 기관 중 하나인 유럽연합(EU)의 유럽의약품청(EMA) 승인도 올 가을 안으로 가능할 것으로 내다봤다. 그는 "EMA와 생산적인 대화를 진행하고 있다"며 "가을 무렵에 승인이 날 것으로 기대한다"고 전했다.

WHO와 EMA는 현재 러시아의 스푸트니크 V 백신 연구·생산 시설 시찰 결과 등을 토대로 백신 승인 심사를 진행하는 것으로 알려졌다.

드미트리예프 대표는 한편 이날 언론 브리핑을 통해서는 아제르바이잔을 비롯한 여러 나라에서 진행 중인 스푸트니크 V와 아스트라제네카(AZ) 백신 간의 교차 접종 임상시험이 마무리돼가고 있고, 이달 말까지 결과가 공개될 것이라고 밝혔다.

스푸트니크 V와 AZ 백신은 모두 코로나19 바이러스 유전자를 인체에 무해하게 만든 감기 아데노바이러스에 삽입해 제조하는 전달체(벡터) 방식의 백신이다. 다만 스푸트니크 V는 1·2차 두 차례 접종분에 인간 아데노바이러스 26형과 5형을 각각 벡터로 사용하는 반면, AZ는 1·2차 접종분 모두에 침팬지 아데노바이러스 5형을 벡터로 사용한다.

