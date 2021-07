윤석열 "문재인 대통령에 인간으로서 지킬 건 지켜…586 동지의식 지나쳐"

[아시아경제 김소영 기자] 윤석열 전 검찰총장이 "대통령에 대해 공직자로서, 또 한 사람의 인간으로서 지킬 것은 지켰다고 생각한다"고 밝혔다.

윤 전 총장은 12일 채널A 방송 '뉴스A'와의 인터뷰에서 "(문재인) 대통령에 대한 감정은 어떤가"라는 진행자의 질문에 이같이 답했다.

그는 "모든 공직자들, 특히 사법·준사법기관 공직자는 임명되는 순간 임명권자보다는 법과 국민의 뜻을 받들어야 하는 자리"라면서도 "임명권자와 임명된 공직자 사이에 어떤 인간적인 신뢰가 있어야 하지 않나 싶다"고 말했다.

이어 '586 세대'를 비롯한 현 정부를 향해 "엄혹한 시절 고초를 겪으며 민주화를 위해 뛴 분들에게 경의를 표한다"면서도 "동지 의식이 지나친 부분이 있다. 자기 입장과 현실이 모순되지 않게 일관성을 가졌으면 좋겠다"고 지적했다.

'대통령이 된다면 전직 대통령을 사면할 것인가'를 묻는 질문에는 "사면이라는 것을 헌법에서 대통령의 권한으로 두고 있는 이유는 국민통합을 실현하기 위한 것"이라며 "국민통합에 필요하다고 생각이 들면, 그건 대통령이 그런 결단을 내려야하는 일이라고 생각하고 있다"는 입장을 보였다.

최근 이준석 국민의힘 대표와 만난 자리에서 "인간적인 매력을 많이 느끼고 호감을 갖게 됐다"며 이 대표와 정권 교체를 같이하는데 문제가 없느냐는 질문에도 "그렇다"고 답했다. 김종인 전 비상대책위원장과의 만남에 대해선 "적절한 때가 되면 얼마든지 뵙고 말씀 듣겠다"고 말했다. 하지만 구체적인 입당 계획이나 시점에 대해서는 언급하지 않았다.

출마 이후 이어진 네거티브 공세에 대해선 "충분히 예상했다"며 "가족이라 맘 편치 않겠지만 국민 위해 일하기로 나선 사람이기 때문에 제가 국민들께 그런 부분에 대해선 법과 원칙에 따라서 공정하고 누구에게나 예외없이 평등하게 법이 적용돼야 한다는 말씀 외에는 따로 드릴 말씀이 없다"고 답했다.

부인 김건희씨의 논문 의혹을 취재하다 경찰을 사칭한 의혹을 받고 있는 MBC 기자를 형사고발한 데 대해선 "개인의 문제를 넘어 이런 식의 취재가 다시는 있어서는 안 되는 일이기 때문에 묵과할 수 없다는 판단이었다"고 설명했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr