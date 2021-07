[아시아경제 이민지 기자] 성신양회 성신양회 004980 | 코스피 증권정보 현재가 12,150 전일대비 100 등락률 +0.83% 거래량 170,095 전일가 12,050 2021.07.12 15:30 장마감 관련기사 수급 대란...몸값 높아진 시멘트株성신양회, 시멘트/레미콘 테마 상승세에 7.38% ↑레미콘 공공구매 입찰 담합 17개 업체·협회에 198억 과징금 close 는 12일 김상규, 김영준 대표이사 체제에서 김상규 대표이사 체제로 변경됐다고 공시했다.

