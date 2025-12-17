산업은행, 시멘트산업 친환경 전환에 5년간 1조 지원

주요 시멘트사와 협약 만기 2030년으로 연장

한국산업은행이 한국시멘트협회 및 주요 시멘트사(삼표시멘트·쌍용C&E·한일시멘트·아세아시멘트·성신양회·한라시멘트)와 2021년 체결한 '시멘트산업의 탄소중립 구현을 위한 산업·금융 협력 프로그램' 협약 만기를 2030년까지 연장하는 것을 주요 내용으로 하는 2차 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

산업은행은 협약 체결 후 주요 시멘트사의 탄소저감 설비 설치 등을 위해 약 7400억원 규모의 시설투자를 지원해왔으며, 이번 2차 협약을 통하여 2030년까지 1조원을 추가 지원할 예정이다. 업계는 유연탄보다 탄소배출이 적은 순환자원(약 1.7억t 폐기물)을 대체연료로 활용했지만 대체연료 사용비중(35%)이 유럽연합(EU) 평균인 53%보다 낮아 이를 2030년까지 65%까지 끌어올리는 것을 목표로 추가 투자를 진행한다.

이번 협약을 계기로 시멘트 업계는 친환경 설비투자, 원료 대체, 열원 개발 등을 지속 추진하여 정부의 '2050 탄소중립' 목표 달성에 기여하고, 산업은행은 이러한 업계의 노력을 뒷받침하기 위한 금융 지원을 강화할 계획이다.





