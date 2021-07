[아시아경제 최대열 기자] 롯데백화점은 서울 영등포점 지하 1층 슈퍼 매장 근무자가 11일 코로나19 확진 판정을 받음에 따라 지하 1층을 폐쇄했다고 밝혔다.

이 직원은 지난 7∼9일 오전 10시부터 오후 7시까지 슈퍼 계산대에서 일했다. 백화점 측은 12일부터 적용될 사회적 거리두기 4단계를 감안했다고 전했다. 같은 층에 일하는 모든 직원도 확진자가 나온 후 코로나19 검사를 받고 있다.

롯데백화점은 영등포점 지하 1층 운영을 백화점 휴무일인 12일까지 중단한다. 앞서 이 점포 다른 층에서 일하는 매장직원도 감염된 적이 있는데 같은 층 근무자는 모두 음성판정을 받았다.

