전국 발달장애인 음악축제에 참가할 공연팀을 다음 달 13일까지 접수한다. 클래식·실용음악을 하는 2명 이상 팀으로 구성돼야 하며 나이 제한은 없다. 하트하트재단 공식 홈페이지에서 참가신청서를 내려받아 이메일로 내면 된다. 올해로 5회째를 맞는 전국 발달장애인 음악축제는 사회복지전문단체 하트하트재단이 주최하고 SK이노베이션·문화체육관광부·SM엔터테인먼트·한국케이블TV방송협회가 공동후원한다.

올해는 코로나19를 감안해 지난해와 같이 비대면방식으로 운영하며 본선 경연은 9월 29일 연세대에서 진행키로 했다. 코로나 상황에 따라 바뀔 수도 있다. 대상 한 팀은 상금 1000만원과 문화체육관광부 장관상을 받으며 최우수상·우수수상·장려상 등 총 상금 2000만원과 연주기회를 받는다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr