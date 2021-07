코스피, 1.7% 하락 '3200선' 내줘...외인·기관 1조원대 팔자

[아시아경제 박지환 기자] 코로나19 4차 대유행이 본격화한 영향으로 국내 증시가 1%대 하락세를 이어가고 있다. 글로벌 경기 회복 둔화를 우려하는 외국인과 기관은 1조원대 매도세를 보이며 지수 하락을 부추기고 있다.

9일 오후 1시42분 현재 코스피는 전날보다 55.63포인트(1.71%) 떨어진 3197.05를 나타냈다. 지수는 전장보다 7.16포인트(0.22%) 내린 3245.52로 시작했지만 낙폭을 키우면서 장중 한때 3180선까지 밀리기도 했다. 코스피는 지난달 1일 장중 3199.18까지 하락한 지 한달여 만에 다시 3200선 아래로 내려왔다.

투자자 수급별로는 외국인이 1조1114억원, 기관이 4517억원 각각 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 코로나19 델타 변이 바이러스 확산으로 인한 글로벌 경기 둔화 우려가 불거지면서 투자 심리가 위축된 영향으로 풀이된다. 개인들은 1조5287억원 순매수하며 지수를 방어하고 있다.

코스피 시가총액 1위 삼성전자부터 14위 LG까지 모두 약세를 보일 정도로 시장 전반적으로 약세를 흐름을 보이고 있다. 특히 NAVER(-2.37%), SK하이닉스(-2.88%), LG화학(-3.14%), 셀트리온(-2.82%), LG생활건강(-3.18%) 등의 낙폭이 컸다.

같은 시간 코스닥는 전날보다 16.61포인트(1.61%) 내린 1017.87를 가리켰다. 지수는 2.70포인트(0.26%) 하락한 1031.78에 개장해 하락세를 지속했다.

투자자 수급별로는 외국인이 53억원, 기관이 630억원 순매도 했다. 반면 개인은 858억원 순매수했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 셀트리온헬스케어는 전 거래일 대비 2.32% 내린 10만9500원을 기록했다. 셀트리온제약(-3.25%), SK머티리얼즈(-0.54%), CJ ENM(-1.11%) 등이 내렸다. 반면 카카오게임즈(2.99%), 씨젠(1.33%), 에코프로비엠(4.52%) 등은 상승했다.

