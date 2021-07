경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리

[아시아경제 지연진 기자] 5일 국내 증시는 글로벌 경제 회복 기대감에 동반상승했다. 코스닥 지수는 외국인과 기관의 동반 매수로 신고점 랠리를 이어갔고, 코스피도 기관 매수세로 상승 마감했다.

코스피 지수는 이날 전장대비 11.43포인트(0.35%) 상승한 3293.21로 거래를 마쳤다. 지수는 지난 주말 미국 증시가 역대 최고점을 경신하는 등 글로벌 경기 회복 기대감이 반영되면 장초반부터 오름세를 보였다. 이에 개인투자자들은 차익 실현에 나선면서 이날 2625억원 어치를 순매도했다. 반면 기관은 2633억원 상당을 순매수했고, 장중 순매도를 이어간 외국인도 마감 직전 매수량을 늘리며 19억원 순매수를 기록했다.

대형주(0.43%) 중심으로 강세를 보였으며, 운수창고(3.31%)와 의약품(2.30%)이 특히 강세를 나타냈다. HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 48,100 전일대비 3,300 등락률 +7.37% 거래량 15,089,428 전일가 44,800 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고 close 은 컨테이너 호황이 장기화될 것이라는 전망에 7% 넘는 상승율을 기록했다. 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 95,600 전일대비 12,900 등락률 +15.60% 거래량 16,174,110 전일가 82,700 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 나왔다! 제2의 진원생명과학진원생명과학 잡고 ‘바이오계’ 평정한다! [특징주]신풍제약, 류머티즘 약·항말라리아제 코로나19 억제 효능…'피라맥스' 주목 close 은 코로나19 델타 변이 바이러스 우려 속에서 코로나 치료제 개발 기대감으로 15.60% 뛰었다.

시가총액 상위 종목에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 273,000 전일대비 7,000 등락률 +2.63% 거래량 588,842 전일가 266,000 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고 close (2.63%) 상승률이 가장 두드러졌고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 867,000 전일대비 12,000 등락률 +1.40% 거래량 145,446 전일가 855,000 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신 close 도 1.40% 오름세를 보였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 870,000 전일대비 21,000 등락률 +2.47% 거래량 220,313 전일가 849,000 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고 close 도 2.47% 상승했다. 이 밖에도 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,400 전일대비 400 등락률 +0.50% 거래량 8,292,648 전일가 80,000 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 메모리·가전사업부에 '상반기 성과급' 기본급 100% 지급기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치반도체株, 2분기 실적 발표에 쏠린 눈 close (0.50%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 1,609,132 전일가 122,500 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치반도체株, 2분기 실적 발표에 쏠린 눈골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점 close (0.41%)도 강보합세를 보였다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 2,500 등락률 -1.57% 거래량 4,485,021 전일가 159,500 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점상장 앞두고 뒤숭숭한 카뱅…'따상과 줄퇴사' 기대와 우려 사이 close (-1.57%)와 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 410,000 전일대비 4,000 등락률 -0.97% 거래량 491,639 전일가 414,000 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고쿠팡, 검색순위 조작·납품업체 '갑질' 혐의…공정위 조사 close -0.97%)는 나란히 하락세를 나타냈고, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 236,000 전일대비 3,000 등락률 -1.26% 거래량 856,068 전일가 239,000 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 '실적장세 부릉부릉' 하반기는 자동차…"느슨한 주가 벌써 공략한 외국인"골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점[클릭 e종목] “현대차, 글로벌 판매 증가가 실적 견인” close (-1.26%)와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,900 전일대비 1,100 등락률 -1.22% 거래량 2,239,567 전일가 90,000 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 [타볼레오] 회장님車가 젊어졌다…기아 K9 회춘의 비결은'실적장세 부릉부릉' 하반기는 자동차…"느슨한 주가 벌써 공략한 외국인"골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점 close (-1.22%)도 동반 하락했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "미국 고용 보고서 결과에 따른 경제 정상화 기대 심리가 유입되며 상승했다"며 "본격적인 실적 시즌을 앞두고 긍정적인 실적이 기대되는 종목을 중심으로 매수세가 유입된 점이 특징"이라고 분석했다.

코스닥 지수는 전장대비 9.15포인트(0.88%) 상승한 1047.33으로 마감했다. 지수는 지난달 18일 1000을 돌파한 이후 같은달 28일부터 6거래일 연속 랠리를 이어가고 있다. 특히 이달 1일부터 3거래일간 연일 신고점을 갈아치우고 있다. 이날 개인이 2791억원 어치 순매도한 반면 외국인과 기관은 각각 1778억원과 1158억원 상당을 순매수했다.

시가총액 상위 종목에선 카카오게임즈가 신작 게임의 매출 1위 달성 소식이 전해지며 6.17% 뛰었다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,600 전일대비 1,800 등락률 +1.57% 거래량 685,064 전일가 114,800 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신 close (1.57%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 167,900 전일대비 5,200 등락률 +3.20% 거래량 404,183 전일가 162,700 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점코스닥 연고점 경신, 바이오가 이끌었다 close (3.20%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 96,300 전일대비 4,600 등락률 +5.02% 거래량 626,833 전일가 91,700 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 코스닥 연고점 경신, 바이오가 이끌었다코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세 close (5.02%) 등 바이오주도 강세를 보였다. 다만 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 82,200 전일대비 1,800 등락률 -2.14% 거래량 1,488,391 전일가 84,000 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점코스닥 연고점 경신, 바이오가 이끌었다 close (-2.14%)은 하락했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 80,700 전일대비 2,700 등락률 -3.24% 거래량 765,885 전일가 83,400 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신[종목속으로] 판호 획득 호재 '펄어비스', 향후 주가 전망은? close 도 3.24% 빠졌다.

이진우 메리츠증권 연구원은 "미국 고용시장에 대한 엇갈린 해석이 있지만, 금리 반응에서 보듯 경기 개선의 이상 징후가 없다는 것을 확인하면서 위험 선호 심리가 계속되고 있다"며 "최근 시장의 종목 특징을 보면 경기민감주와 성장주 등 이분법에서 실적 중심으로 다변화되고 있어 매크로 이슈보다 실적 중심으로 점진적으로 움직이고 있다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr