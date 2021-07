‘광진맘택시’ 연간 지원액 7만원 → 10만원 ↑

7월부터 연 10만원으로 광진맘택시 이용권 지원금액 확대... 임신부 가사돌봄 서비스 설문조사 진행, 만족도 90% 이상

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 7월1일부터 ‘광진맘택시’ 이용권 지원액을 1가정 당 7만원에서 10만원으로 확대 시행한다.

광진맘택시는 구와 i.M택시가 협약, 지역내내 임신부와 12개월 이하 영아자녀 가정을 대상으로 의료 · 건강관리 목적의 이동편의를 돕기 위해 올해 5월부터 시행했다.

예약 없이 스마트폰 앱을 통해 즉시 호출이 가능, 야간이나 공휴일에도 이용할 수 있다는 것이 장점이다.

더욱이 병·의원 뿐 아니라 한의원, 보건소, 약국, 산후조리원, 건강관리 프로그램 이용 목적으로도 사용이 가능, 지역 내 임신부와 영아가정의 큰 호응을 얻고 있다.

또 구는 올해 3월부터 시행한 '임신부 가사돌봄 지원 서비스 사업' 이용자를 대상으로 설문조사를 진행했다.

조사결과 현재 서비스 제공횟수인 4회가 적당하다는 의견이 81.1%, 서비스 연계절차 등 서비스 만족도는 90% 이상으로 매우 만족한다는 의견을 보였다.

현재까지 임신부 가사돌봄 서비스 신청접수 인원은 180명으로 추가 설문조사를 실시하는 한편 홈페이지 및 구 소식지, SNS 등을 통해 홍보를 강화할 예정이다.

김선갑 구청장은 “코로나19 사태로 저출생 문제가 더욱 심각해짐에 따라 출산전 단계에서 부터 맞춤형 서비스를 제공하여 구민들이 아이를 낳아 기르기 좋은 환경을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다” 라고 말했다.

