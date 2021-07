농협은행 "멤버스 앱 공유하면 600만원 여행상품권"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 창립60주년을 맞아 다음달 15일까지 NH멤버스 앱을 통해 '함께한 60년 함께하는 100년 공유왕' 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 멤버스에 앱에 가입하고 이벤트 페이지에서 응모 후 금융상품몰 및 쇼핑몰에 등재된 다양한 농협 상품과 서비스 6종 이상을 6명 이상의 지인에게 공유하면 된다. 방법은 공유하고 싶은 상품·서비스를 클릭한 후 원하는 공유채널을 통해 URL을 전송하면 수신자는 메시지를 클릭하여 해당 페이지에 입장하면 된다.

60명 이상에게 공유한 참여자 중 최다 공유왕(1명)에게는 600만원 상당 NH여행상품권을 제공하며, 그 외의 참여자는 추첨을 통해 NH여행상품권 300만원(1명), NH여행상품권 100만원(1명), NH포인트 3만(100명), NH포인트 1만(200명), NH포인트 6000(303명)을 제공한다.

남재원 마케팅부문 부행장은 “농업협동조합으로서 함께의 가치 실현과 더불어 농협과 함께 해주실 미래 고객들에게 다양한 범농협 상품·서비스를 소개하기 위해 이번 이벤트를 기획했다”라며 “앞으로도 NH멤버스 회원들이 다양한 혜택과 재미를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 말했다.

