현대차 사장 "파업수순, 유감"…노조 "희생 안돼·사측 성과급 비합리적"

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차 노사가 올해 임금 및 단체협약 결렬 이후 파업 가능성이 언급되자 여론 선점을 위한 힘겨루기에 들어갔다. 사측은 파업수순에 유감이라는 입장을 밝힌 반면 금속노조 현대차지부는 "더 이상의 희생은 안된다"고 반박했다.

이번 임금 및 단체협약(임단협) 교섭에 참여하지 못한 사무직 노조도 "회사가 제시한 성과급은 합리적이지 못하다"면서도 파업 예고에는 유감을 표했다.

하언태 현대차 사장은 1일 노조의 임단협 결렬 선언과 관련된 담화문을 내고 "회사가 최근 들어 최고 수준 임금·성과급을 제시했는데도 노조가 파업 수순을 되풀이하고 있어 유감이다"고 밝혔다.

그는 "작년 영업이익 33.6% 감소, 올 상반기 반도체 대란 등으로 7만대 생산 차질 등을 고려하면 한계가 있었는데도 전향적으로 제시한 것이었다"고 배경을 설명했다.

이어 "현장에서 이번 제시 수준에 다양한 평가가 나오고 주요 전자업계, IT 기업과 비교하는 분들이 많은 것도 잘 알고 있다"며 "인원과 원가 구조 자체가 제조업과 본질적으로 다른 업체와 비교하는 것이 과연 맞는지 냉정이 판단해달라"고 덧붙였다.

노조도 이날 보도자료 내고 사측을 비판했다. 노조는 "작년 다른 대기업과 공기업이 임금 인상과 풍족한 성과급을 지급할 때도 현대차 조합원들은 사회적 어려움에 같이하고자 무분규로 임금을 동결했다"며 "더 이상 희생은 안 된다"고 밝혔다.

또 "고객 없이 조합원도 없다는 신념으로 품질, 생산성 향상에 노력해왔고, 코로나19 팬데믹에 맞서 열심히 생산 활동을 해온 결과 여느 글로벌 경쟁사들보다 양호한 영업실적을 올리며 회사 발전을 견인했다"고 강조했다.

노조는 이어 "회사가 분배 정의를 왜곡하고 이윤 추구에만 혈안이 돼 있다면 헌법에 보장된 노동3권을 통해 맞설 수밖에 없다"고 주장했다. 다만 노사 모두 여름 휴가 전 타결을 위한 준비가 돼 있고, 신속한 교섭에 공감하고 있다고 강조해 교섭 재개 가능성은 열어뒀다.

올해 설립된 사무연구직 노조도 사측이 제시한 성과급 수준에 대해 "임직원의 노력에 비해 합리적이지 않다"고 비판했다. 이건우 현대차그룹 인재존중 사무연구직 노조 위원장은 이날 조합원들에게 "성과금은 합리적 산정 기준을 통해 공정하게 분배돼야 한다는 우리 노조의 의견이 받아들여졌다면 이렇게까지 임직원의 분노가 들끓지는 않았을 것"이라고 말했다.

다만 사무직 노조는 현장직 노조의 파업 예고에 대해 "막대한 사회적 비용의 부담은 돌고 돌아 결국 우리 모두에게 돌아왔다는 것을 경험으로 알고 있다"며 유감을 표했다.

이 위원장은 또 "노조 출범 이후 정의선 현대차그룹 회장과 각 계열사 대표이사들에게 사무·연구직이 원하는 바를 전달하기 위해 노력했지만, '기획조정실의 사무연구 노조에 대한 무대응 지침'이라는 답변만을 받았다"며 아쉬움을 표했다.

앞서 노조는 지난달 30일 열린 13차 교섭에서 사측 제시안을 거부하고 교섭 결렬을 선언했다. 이에 이달 7일 파업 찬반투표를 진행하겠다고 예고했다. 노조는 임금 9만9천원(정기·호봉승급분 제외) 인상, 성과금 30% 지급, 정년연장(최장 만 64세), 국내 공장 일자리 유지 등을 요구해왔다.

회사는 기본급 5만원 인상(호봉승급분 포함), 성과금 100%+300만원, 품질향상 격려금 200만원, 10만원 상당 복지 포인트 지급 등을 1차로 제시했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr