순천시, 역세권 도시재생대학 2기 수강생 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 3단계 도시재생 뉴딜사업지구 역세권 주민 및 생활권자를 대상으로 ‘역세권 도시재생대학 2기’ 수강생을 모집한다고 1일 밝혔다.

‘역세권 도시재생대학’은 도시재생 뉴딜사업의 이해와 지역공동체를 기반으로 마을콘텐츠 모색을 통해 주민 역량 강화 및 지역 사업 발굴을 목적으로 한다.

교육은 오는 13일부터 27일까지 매주 화요일과 목요일 총 5회 과정으로 진행되며, 3단계 도시재생 역세권 사업지구 내 거주 주민 또는 생활권자라면 누구나 참여할 수 있다.

교육내용은 도시재생 이론 및 현황, 지역자원을 이용한 지역개선 아이디어 발굴 및 기획, 주민제안 공모사업의 제안서 작성 및 예산교육, 사업계획서 컨설팅 등으로 운영 예정이다.

참여를 원하는 주민은 오는 9일 오후 6시까지 참여신청서 등 신청 서류를 역세권 현장지원센터(순천시 역전2길 16, 2층) 방문 또는 전자우편으로 제출하면 된다.

기타 자세한 사항은 시 홈페이지 또는 순천시 도시재생현장지원센터 홈페이지, 블로그에서 확인할 수 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr